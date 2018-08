Z cizího krev neteče

Průměrný plat státních zaměstnanců je momentálně už o tisícovku vyšší než plat zaměstnanců privátních firem, z jejichž daní se navýšení platí. A jak je zřejmé, rozdíl mezi státními zaměstnanci a zbytkem země se opět citelně zvýší, protože státní platy porostou z vyššího základu a navíc rychleji.

V roce 2013 činily výdaje státu na mzdy zhruba 130 miliard korun. Letos to bude miliard zhruba 190. A ještě je to málo. Kdyby v některé firmě Agrofertu ve stejné době narostly režijní náklady o 60 procent, tak by pan ředitel už dávno nebyl panem ředitelem. Tak se totiž firma neřídí, je nyní na místě připomenout premiérovi, který se stále holedbá svou zodpovědností hospodáře, která se nekoná, když nejde o jeho vlastní peníze.

Před volbami je přece třeba voliče drobem motivovat. Normálně se tomu říká volební korupce. A spoléhá se přitom na to, že těm zbývajícím devíti a půl milionu obyvatel nedojde, že po pěti letech bačování pana Babiše státním financím přispěje každý z nich na chod státu ročně o nějakých osm až devět tisíc více. Počítáno včetně nemluvňat.

Úplně nepochopitelné je toto chování pak pro každého ekonoma, který vnímá situaci na trhu práce - takové navyšování tlaku vlády na další zrychlení už tak nebezpečně cválajících mezd je totiž hazardem s naší makroekonomickou rovnováhou. Ona ta inflace totiž neumřela, i když o ní teď pár let nebylo moc slyšet.

A, bohužel, nejde jen o platy státních zaměstnanců. Z toho, co se děje kolem přípravy státního rozpočtu je jasné, že nám vláda míchá koktejl, z něhož, pokud to takto půjde dál, bude tuhle zemi bolet pár let hlava. Toho, kdo je za to odpovědný, se ale bolehlav určitě týkat nebude. Ten bude za vodou několikanásobně dál, než byl, když vstoupil do politiky.

