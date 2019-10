Plácnutí do špinavé kaluže

Pokud měla vyšetřovací sněmovní komise k OKD zjistit, proč došlo ke krachu dolů a následné finanční ztrátě státu, tak se toho vlastně ani nedotkla. Ten důvod je přitom jasný a zřejmý. Vlastníci Bakala s Kadasem získanou firmu napákovali dluhem, vytáhli si z ní mohutnou dividendu a další peníze jinými cestami, a když přišla krize a pád cen černého uhlí, podnik to neustál. Zda se přitom stal nějaký čin kvalifikovaný trestním zákoníkem, netušíme a je hodně těžké něco takového dokázat. Ale to není ta politika, kterou bylo třeba hrát.

Tou byla a je snaha kriminalizovat privatizaci v 90. letech, k čemuž má sloužit zcela zmatečná informační hra s ostravskými byty. Ty byly součástí v kuponovce privatizovaného podniku, protože šlo o byty podnikové, které měla společnost OKD normálně ve svém účetnictví. Takto bylo naloženo s naprostou většinou podnikových bytů. S byty se privatizoval třeba i ČEZ. Kdo toto nechápe, těžko může tehdejší události vyšetřovat.

Skutečná lumpárna se stala až po privatizaci, když v letech 1996 až 1997 parta uhlobaronů z Kladenska skoupila kuponové akcie a začala vykupovat obce v regionu, které držely malé podíly. Podobná událost proběhla ve stejné době kolem Mostecké uhelné. FNM vedený nyní poslanci ostrakizovaným Romanem Češkou se tehdy pokusil zabránit divoké privatizaci a tomu, aby soukromé osoby získaly v dolech majoritu.

Přečtěte si: V OKD zatím dobrý. Těžební společnosti se nebývale daří OKD, ilustrační foto ( Autor: čtk )

Jenže právě z těchto důvodů byl bleskově odvolán z funkce Poslaneckou sněmovnou hlasy sociálních demokratů vedených Milošem Zemanem a zdatně jim při té lumpárně sekundovali komunisté. Za jejich aktivní politické pomoci ovládly mostecké i ostravské doly dvě party uhlobaronů. Nikdo z těch, kteří tuto roli sehráli, mezi skandalizovanými politiky není, ač je zjevné, že minimálně politickou odpovědnost za divokou privatizaci hornictví nese Miloš Zeman.

Co, jak a proč se dělo se zbytkovými podíly, byla už politická hra, o níž věděl nejvíce Stanislav Gross, který nám to už nepoví. Každopádně možnosti státu byly už hodně omezeny. Jakkoli byl prodej zbytku OKD podceněný, kriminalizovat se to po mnoha letech fakt nepodaří, což dostatečně jasně ukazují i proběhlé soudy v této věci. Navíc o privatizaci rozhodovala vláda ve sboru. A to, že vypsat tehdy na státní podíl normální tendr by vyneslo více peněz, na tom nic nemění. Takže jsme se dočkali jen dalšího pirátského plácnutí do špinavé kaluže, která má umazat někoho, na koho nemám žádný důkaz.

