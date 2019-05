Okoralý rohlík od Andreje

Nápadně to připomíná deset let starý příběh, kdy Agrofert koupil svého jediného vážného konkurenta v Česku v oboru skladování obilí, skupinu Agropol. I tenkrát musel nějaká sila prodat. I tenkrát bylo tajné, jaké to byly, a veřejnost se nikdy nedozvěděla, jak to bylo splněno. Jen část sil skoupila privat equity společnost ze skupiny Cyrrus, jejíž skutečná kontrolující osoba byla prakticky neidentifikovatelná. Dnes se to jmenuje Zemědělský holding a nezdá se, že by nějak Agrofertu konkurovala v jeho byznysu se sily.

Za připomenutí rovněž stojí, že už v době, kdy byl Andrej Babiš ve vysoké politice, ovládl slovenskou část United Bakeries navzdory tomu, že mu to tamní antimonopolní úřad zakázal. Použil k tomu nastrčené osoby kontrolované svými slovenskými právníky. Dodnes z toho nebyl trest veskrze žádný, ačkoli podle pravidel hrozí pokuta až šestnáct miliard korun. Kdo by taky drze peskoval čelného představitele sousedního spřáteleného státu.

Posílení dominantní pozice Agrofertu na pekařském trhu není nic, z čeho by měli mít spotřebitelé nějakou zvláštní radost. Agrofert možná, jak deklaruje, ušetří na nákladech, chleba ale rozhodně levnější nebude. Jen dosavadní zákazníci Odkolka si nyní budou moci pochutnat na dotovaném toustovém chlebu z Penamu.

Jde o krok k získání dominantního postavení na trhu, který je pro podnikání Agrofertu typický a umožňuje mu diktovat podmínky obchodní síti. Na plně konkurenčním trhu mu byznys jde podstatně hůře, jak ukazuje marný pokus s prémiovými řeznickými prodejnami ve zmlsané Praze.

