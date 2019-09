Noční pracant

Ne, že by byly opravy silnic v režimu 24 hodin denně něčím špatným. Děje se to i v zahraničí a každý asi přivítá, pokud budou omezení na cestách co nejkratší. Koneckonců i v Česku už pár podobných projektů bylo. Přesto Kremlíkova slova znějí jako marketingový tah ne nepodobný těm, které měla možnost veřejnost slyšet z ministerstva dopravy v době před devíti lety.

Potíž je v tom, že opravy v noci jsou drahé. A to tak, že hodně drahé. Firmy musejí platit zaměstnancům noční směny, pokud mají navázány subdodavatele, musí se přizpůsobit celý řetězec. Opravy v noci se proto mohou dělat jen na nejvytíženějších úsecích, aby dávaly ekonomický smysl. Nikdy se z nich nemůže stát masová věc, která spasí pomalé opravy dálnic a silnic v Česku. Protože tak silný provoz v tuzemsku nikde není, snad jen s výjimkou Pražského okruhu a pár částí D1 u Prahy.

Masovému rozšíření nočních oprav brání nakonec i sám stát, který zákonem o veřejných zakázkách motivuje veřejné instituce soutěžit na cenu a utrácet co nejméně. Úvahy navíc přicházejí v době, kdy začnou chybět dopravě peníze. Spolu s tím, jak se v Evropě posouvá mezi vyspělé země, nebude Česko už tak významným příjemcem dotací a v dopravě se to od roku 2021 projeví výpadkem 20 až 30 miliard ročně.

Jednoduše řečeno. Kdyby byly noční opravy smysluplnou spásou pomalé stavby dálnic, už by se tak devět let masově opravovalo.

Ministr všechny tyhle argumenty musí znát. Zatím se ale tváří, že maká. Oslovil ministerstvo zdravotnictví, aby se prý při plánu nočních oprav neděly komplikace s hlukovými normami. Je to sice hezké, ale tohle není stěžejní potíž. Tipuji, že komunikací s ministerstvem zdravotnictví onen ambiciózní plán také skoční.

Hnutí ANO by si mělo dávat pozor, po kom marketingové nápady kopíruje. Jednou se může stát, že po VV také zkopíruje jejich neslavný osud.

Čtěte další texty Petra Weikerta