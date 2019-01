Nejen chybná, ale hlavně hloupá levicová politika

Karenční doba totiž fakt nebyla a dnes už vůbec není tématem, na němž by se lámala politika. Je to záležitost dávno vyjasněná a veřejností přijatá. Její zrušení potěší pár zahrádkářů, kterým pomůže řádně dodržovat agrotechnické lhůty, v čemž jim občas překáží řádná docházka do práce, ale to je tak asi všechno.

Lidé s nadprůměrnými příjmy, pro něž je nemocenská kvůli své směšné výši problém, který už léta řeší dovolenými, to jen naštve. Z jejich platů jsou totiž ti zahrádkářští simulanti vypláceni. Konečný vliv na volební preference bude, když ne záporný, tak nulový.

Úplně stejný efekt mělo nakonec zrušení zdravotnických poplatků. Když je zavedl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, bylo spousta křiku a protestů. Sociální demokraté na jejich odmítání vyhráli následující krajské volby. Už v těch dalších sněmovních jim ale tenhle volební tahák nepřinesl vůbec nic a po jejich zrušení vládou Bohuslava Sobotky inkasovali nejhrůznější volební výprask v dějinách.

A úplně stejnou slepou ulicí jdou dnes ve Sněmovně komunisté se svým zdaněním církevních restitucí. Voliče, které jim sebral Babiš a Okamura, to rozhodně na rudou cestu nevrátí. A pro ty ostatní je to jenom potvrzení teze, že to, co KSČM nejvíce zajímá, je cizí majetek. Takže taky nula bodů. A že to Ústavní soud zcela nepochybně shodí ze stolu, protože takové lámání elementárních principů právního státu nelze připustit, je zcela jasné.

To vše je přehlídka zbytečná politiky, která fakticky nikoho nezajímá a voliče jen otravuje. A žene je do náručí těch silných chlápků, pro které je parlament jen zbytečná žvanírna.

Čtěte další komentáře Pavla Párala