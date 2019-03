Mírně poučený Ištvan

Na první pohled to vypadá, že se olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan poučil z ostudy, jakou končí jeho šest let staré představení na Úřadu vlády v Praze. Kauza Faltýnek je sice dost výbušná, ale žádné velké tiskovky a předvádění balíků peněz se nekonají. I s komentáři státní zástupci a policisté šetří. Navíc jde o kauzu moravskou, tudíž na rozdíl od přepadení Nečasovy vlády olomouckému VSZ místně příslušnou.

Snad byly místně příslušné i soudy, které povolovaly odposlechy a posílaly obviněné do vazby, a orgány činné v trestním řízení se tentokrát drží ústavních práv vyšetřovaných. Přesto případ nese zřetelný rukopis ambiciózních olomouckých prokurátorů.

Předně hned uniklo povolení k domovním prohlídkám a policie i státní zástupci to házejí na vyšetřované a jejich advokáty. Opět marně hledáme logiku, proč by někdo pouštěl do médií dokument, který poškozuje jeho vlastní jméno.

Stejně tak zřejmě zase vše stojí na odposleších, u nichž je tak snadné vytrhávat jednotlivé hovory z kontextu delšího jednání a vyvozovat z nich cosi, co nikdy neznamenaly. O tom, zda opět bude podstatné, co o někom říkají třetí osoby, zatím nic nevíme, ale u těchto státních zástupců by to nepřekvapilo.

To, co kauzu dělá dominantním tématem zpravodajství, je účast Jaroslava Faltýnka, který však dosud nebyl z ničeho obviněn a policie ani nepožádala Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání. Šmelení se zakázkami jedné brněnské radnice totiž nikoho ve vzdálenosti větší než deset kilometrů od Špilasu nezajímá. Trochu to připomíná kauzu Vidkun, do níž byl účelově zatažen čelný tuzemský zlojed Ivan Langer, což bylo zárukou široké publicity, a přitom záležitost s Langrem neměla žádnou kauzální souvislost.

Faltýnek si také vybudoval pověst zlojeda svým působením na dopravě; po médiích kolují různé legendy. Ale policisty a státní zástupce zde nemáme proto, aby tyto legendy vyprávěli v televizi, ale aby průkazně doložili trestnou činnost. A to se těm olomouckým v politických kauzách evidentně nedaří. Zda to bude tentokrát jinak, si ještě musíme nějaký čas počkat.

