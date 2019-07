Miliarda na suchu

Od roku 2010 se pomocí vodních toků přepraví ročně přibližně jedno procento z veškerého přepraveného zboží, jak uvádějí ve své zprávě kontroloři. Ano, jen jedno procento. Číslo je to mizivé a dlouhodobě nevykazuje žádný růst.

Třeba o jezech na Labi u Děčína se mluví vážněji od konce devadesátých let a není to tak dávno, co exministr dopravy Dan Ťok musel přiznat, že za peníze utracené za studie mohla už část stavby stát. Vyjít má na pět miliard korun a za další necelé dvě má vyrůst vodní elektrárna a do roku 2015 se za něj vydalo už 800 milionů.

Stručně řečeno. Pokud stát sype do tohoto projektu dvacet let nadarmo peníze, je to nejzářnější důvod, proč si říct, že je čas skončit a všechny ty posudky si schovat na příště nebo si s nimi na ministerstvu vytapetovat.

Nikdo soudný nemůže věřit tomu, že miliarda za studie k Děčínu i Přelouči byla opravdu nutná a každá koruna účelně vynaložená. Stát není schopen jez u Děčína postavit, ani odstínit tlaky na vysávání a utrácení peněz. Mimochodem proti stavbě na severu Čech jsou odborníci z Akademie věd i ministerstvo životního prostředí.

Jez v Děčíně je nesmysl, Česko může přijít o dotace, varují ekologové

Základní ekonomická poučka říká, že pokud je něco dlouhodobě neefektivní, nemá smysl do toho investovat. Dvacet let času, jedno procento objemu dopravy a miliarda v luftu jsou důkazem, že vodní plány tato kritéria splňují.

V českých podmínkách se musejí hledat jiné ekologické způsoby dopravy a rozvoj technologií tomu nahrává, možná se dotkne v budoucnu i lodní dopravy. Pro stavaře je to smutná zpráva, ale je to tak. A je to také vizitka čtrnácti vlád, které měly projekty na Labi na stole.

