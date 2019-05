Mezinárodní demonstrace konfliktu zájmů

Pavel Páral Autor: Euro.cz

Zda je Andrej Babiš ve střetu zájmů, řeší Evropská komise a městský úřad v Černošicích. Podle selského rozumu ale není co řešit. Jestliže je veřejný činitel beneficientem jakékoli ekonomické entity, jejíž ziskovost může ovlivnit svým politickým rozhodováním, tak v konfliktu zájmů je. To není nic, co by už nebylo opakovaně konstatováno. Když má dost voličů, kteří se chtějí nechat holit, nic s tím nenaděláme. Nyní jsme však ve fází další, kde už to začíná být zajímavé.