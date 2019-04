Lev okřídlený, zneuctěný a uspěchaný

V polovině června to bude už pět let, co byl v Praze odhalen další památník českých a slovenských vojáků, kteří během druhé světové války sloužili v řadách britského Královského letectva. Výrobu sochy Okřídleného lva zaplatila britská komunita žijící v Česku. A díky tehdejšímu vedení Prahy 1 mohla být v rekordním čase usazena na Klárově.

I když si odmyslíme nízkou uměleckou úroveň sochy Colina Spoffortha, která rozhodně nepatří mezi ty nejpovedenější, Okřídlený lev si na problémy zadělal hned od začátku. Britská ambasáda ani starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký se vůbec neohlíželi na varování a odmítavá stanoviska památkářů a magistrátu. Umístění pomníku šlo prostě přes sílu.

Co na tom, že památkáři upozorňovali, že v lokalitě už jedno výrazné umělecké dílo stojí (Pomník II. odboje) a pro monumentálního Okřídleného lva tam není dost místa. S radnicí to nic neudělalo a dál pokračovala v přípravách, které však byly velmi kvapné.

Aby nedošlo k diplomatickému nedorozumění mezi Prahou a Londýnem, magistrátní úředníci dokonce vyhledali několik lokalit, kde by mohl být památník 17. června 2014 odhalen a kde by počkal, než získá všechna povolení. Ani to nebylo pro vedení Prahy 1 řešení. Okřídlený lev měl hned stát na Klárově.

Bylo mi hořko z toho pokroku. Obrazoborecké vlně padly za oběť stovky soch Jana Nepomuckého

Pokud se tak dnes objevují zprávy, že cestovní agentura láká turisty do Prahy na fotky, kde přímo na soše sedí dívka nebo několik mladíků s pivem v ruce předvádí kolem lva podivné hrátky, popřípadě kde socha slouží jako odpočívadlo a “jídelna” pro zmožené účastníky pochodu Za tradiční rodinu, je třeba kromě nevychovanosti a aroganci těchto lidí mluvit ještě o jedné věci.

Okřídlenému lvu se totiž vrací to, co před pěti lety říkali památkáři. Na vytíženém Klárově dnes není dostatek místa a laviček, značnou část parku okupují dva památníky. A pokud se tak na místě v jednu chvíli sejde větší dav, což není žádná zvláštní situace, z Okřídleného lva se chtě nechtě stává pouze náhrada za chybějící lavičky a volný prostor.

Tímto rozhodně neobhajuji neúctu některých lidí k československým letcům v RAF, ale znovu se potvrzuje, jak unáhlený a nepromyšlený vznik a umístění Okřídleného lva bylo. A možná to celé bylo i zbytečné, když si uvědomíme, že jeden - a mnohem kvalitnější - pomník československým letcům v řadách RAF už v Praze stojí. Jde o střídmý památník Františka Bělského před dejvickou radnicí.

