Kosovský bumerang

Miloš Zeman se rozhodl, že podruhé nechá vybombardovat Balkán. Téměř přesně dvacet a půl roku od chvíle, kdy 20. března 1999 sám za českou vládu – aniž by věc konzultoval během jednání kabinetu – odsouhlasil alianční bombardování cílů v Srbsku Slobodana Miloševiče, který dlouhodobě a surově postupoval proti kosovským Albáncům.

Dnes, kdy Zeman svého tehdejšího rozhodnutí zřejmě lituje, před Srby rozjede bombardování druhé, tentokrát verbální. Veřejně prohlásí, že nemá rád Kosovo. Ponechme stranou okolnosti slov, která minulý týden několikrát zopakoval, a která zřejmě měla odvést pozornost od důležitějších věcí. A nechme stranou také to, jak se po Zemanových slovech cítí desítka českých vojáků v kosovské misi KFOR. Dostanou ochranku?

Z pohledu Olověné vesty je v celé věci nejzajímavější postava Lubomíra Metnara, Babišova ministra obrany. Zeman si totiž jeho jméno vzal několikrát do úst. Tvrdil, že Metnar je na jeho straně a při možném jednání o diplomatickém oduznání Kosova jej asi podpoří, protože už prohlásil, že diplomatické uznání Kosova v roce 2008 bylo chybou. Sám Metnar se k Zemanovým výrokům oficiálně nepřihlásil – nereagoval ani na dotaz týdeníku Euro, ani na svém twitteru.

Miloš Zeman pravděpodobně vychází z pořadu Partie, který televizní stanice Prima odvysílala letos 24. března. V něm nejdřív šéfka sněmovního branného výboru Jana Černochová (ODS) uvedla: „Já skutečně považuji uznání Kosova za velkou diplomatickou chybu.“

Moderátorka se pak obrátila na Metnara s dotazem: „Byla to chyba, byla to diplomatická chyba, jak říká paní předsedkyně Černochová, měli jsme jít cestou Slovenska, které dodnes Kosovo neuznalo například?“

A ministr obrany odpověděl: „Tak já osobně s tím samozřejmě souhlasím, že to byla chyba, diplomatická chyba, ale dneska vidíme, že tyto chyby nadále přetrvávají. (…) Do dneška se tam dějí věci, které z hlediska, řekněme, přerodu ozbrojených sil, neprobíhají stylem, který bychom si přáli a jak by to mělo být z hlediska diplomacie. Jak by to mělo fungovat i z hlediska širšího vyjednávání a širší shody. Takže pokud se mě takto ptáte, tak i já s tímto vyjádřením souhlasím.“

Takže z Metnarových slov je zjevné, že stejně jako řada dalších politiků napříč politickým spektrem má dnes pocit, že přistoupit v roce 2008 k diplomatickému uznání nově vzniklého Kosova bylo chybou. Nikde ale slovo o tom, že bude tlačit na diplomacii, že je na Zemanově straně a že jej asi podpoří s prosazením nápadu na oduznání. Ostatně Metnar by tak šel i proti svému strůjci Andreji Babišovi, jenž už stihl prohlásit, že ke změně českého postoje ke Kosovu nevidí důvod.

Mlčenlivý Metnar se stal mlčící loutkou ve slovní ekvilibristice Miloše Zemana, který si zase o něco potřeboval upravit realitu, aby jeho slova měla smysl a význam. Blíží se 28. říjen, kdy prezident jmenuje nové generály, a ministr obrany zřejmě nechce, aby mu Hrad slávu zkomplikoval a některé důstojníky odmítl povýšit.

