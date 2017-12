Komentář: Český deficitní rozpočet a předvánoční „utrácecí“ horečka

Prosincový ukazatel podnikatelského klimatu Ifo nepřekvapil novým rekordem.

Optimista by řekl, že nálada německých podnikatelů zůstává stále velmi vysoká, pesimista by mohl věštit první známky ochlazení či špatné nálady u našeho hlavního partnera.



My se kloníme spíše k názoru, že jde o drobnou korekci z listopadového maxima. Jednoduše se dá říct, o co jsou firmy spokojenější se současným stavem, o to obezřetnější jsou očekávání od příštích měsíců.

V době, kdy se Německo ne zrovna hladce propracovává k nové vládě, je to i vcelku logické.

Různé nálady obchodníků

Jestli je na výsledcích Ifa něco opravdu zajímavé – než samotná interpretace souhrnného indexu – je proměnlivost nálady německých obchodníků.

Jeden měsíc nadšení obvykle letos střídá měsíc skepse. Přitom spotřeba domácností táhne německou ekonomiku nahoru a rozhodně netrpí takovými výkyvy jako nálady maloobchodních prodejců.

Kontrastuje i se situací v ČR, kde nálada obchodníků je, vůbec ne náhodou, velmi dobrá. Nakonec nákupní horečka vrcholí a s největší pravděpodobností padnou i nové rekordy.

Tržby na maximech si bude moci vychutnat většina obchodníků (zejména těch internetových), největší počet balíků přepravní společnosti a nejdelší čekání zase zákazníci.

Rekordní Vánoce na obzoru

Takže nakonec očekávání od českých Vánoc jsou nastavena oprávněně vysoko.

A za vším můžeme hledat silný růst ekonomiky přinášející rekordní zaměstnanost, respektive minimální nezaměstnanost, a s ní spojené zvyšování životní úrovně.

A zapomenout nemůžeme ani na stále menší obavy z budoucnosti, které spotřebitele motivují k větší odvaze při nakupování a méně už k tvorbě rezerv na budoucnost.

Propadl stát vánoční horečce?

Jenže rekordně utrácet nehodlají jen spotřebitelé, ale i erár.

Právě schválený rozpočet na příští rok s deficitem 50 miliard korun vypadá v době velmi solidního růstu hospodářství a téměř nulové nezaměstnanosti až moc „velkoryse“.

Nabízí se totiž hned otázka, jak by asi schodek vypadal, kdyby ekonomika stagnovala nebo dokonce klesala.

Takže spotřebitelé nebudou asi jedinými, kdo se s budoucností v současné době až tak příliš nezatěžuje.

Tak snad aby nás doba nezaskočila. Bude stát za to, dát si i za měsíc pozor, jakže si německá ekonomika v průběhu času opět vede…

Článek vyšel na webu Peak.cz