Je zelená ekonomika na odpis?

V koronavirové konvulzi zanikla prakticky všechna ostatní témata, včetně „hot issue“ prvních dvou měsíců letošního roku – zelené ekonomiky a zelených financí. Vzpomenout si na ně však mohou ti, kdo se alespoň na chvíli dostanou ze své karantény do přírody. Vyprahlá půda připomíná spíše konec léta než jarní dny. Libertariáni nejspíš řeknou, že to nic není a trh postupně vyřeší i globální oteplování, ale jak ukazují grafy nárůstu emisí oxidu uhličitého či statistiky stavu podzemních vod, trh to zřejmě úplně nevyřeší.

Evropská komise plánuje, že při obnově ekonomiky po koronavirové aféře bude v rámci svého billonového balíčku preferovat při investicích právě „zelená“ řešení. Před pár dny spustila ke své strategii European Green Deal konzultace a minulý týden vybrala za svého poradce těžkou váhu, finanční skupinu BlackRock, která by měla navrhnout, jak do makroobezřetnostního dohledu zakomponovat sociální a environmentální rizika.

Aktivity Evropské komise však nemusí být určující, už kvůli vysoké míře byrokracie a nechuti národních států podřídit se jim. Přesvědčivější může být výnosová křivka zelených bondů, která se ukázala během koronavirové krize výrazně odolnější než u prvotřídních korporátních dluhopisů.

Zelené dluhopisy při propadu výrazně překonaly ty korporátní, přičemž mezeru mezi nimi vyrovnaly až nákupy centrálních bank, které se nezaměřují na „zelená“ aktiva, jak uvádí například šéf oddělení úvěrových operací v UBC Thomas Wacker. Investoři tak – navzdory sentimentu v Česku – věří dlouhodobě zeleným aktivitám o něco víc než „běžné“ ekonomice.

Ostatně i české banky si toho začínají pomalu všímat a postupně testují, jestli mohou změkčit podmínky financování například u hypoték lidem, kteří jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Jinými slovy, jestli ten, kdo má zodpovědnost k životnímu prostředí, také lépe splácí. V tomto světle by regulatorní opatření, která počítají se zvýhodňováním investičních nákupů zelených aktiv, o nichž uvažuje Evropská komise, nemusely vypadat tak úplně odtržené od reality.

Možná je právě současné období, kdy vlády po celém světě ohlásily masivní fiskální stimuly, příležitostí, jak svět „ozelenit“ ohleduplnějším byznysem nebo třeba digitalizovat.