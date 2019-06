Komentář: Horší než na Balkáně. Rumuni a Řekové dali Česku lekci z politické kultury

Nejvlivnější politik v zemi jde na tři a půl roku do vězení. Ne, to není zpráva z České republiky, jak by si mnozí přáli, ale z Rumunska. Liviu Dragnea, lídr sociálnědemokratické strany s autoritativními sklony, skončil za mřížemi kvůli korupci. Na svědomí toho má více, ale odsouzen byl za zaměstnávání černých duší ve vládních úřadech. Populární zřejmě moc nebyl; při cestě do vězení po něm demonstranti házeli pouta a toaletní papír.

Bývalý místopředseda vlády a šéf parlamentu Dragnea byl jedním z „hrdinů“ dokumentu německé veřejnoprávní televize ZDF o zneužívání peněz z evropských fondů. Vystupovali v něm tři výtečníci -maďarský premiér Viktor Orbán, Andrej Babiš a Dragnea. Ti všichni brali evropské peníze jako příležitost kvlastnímu zbohatnutí.

Ať už si o balkánských zemích myslíme cokoli, jedno jim nelze upřít. Ve stíhání korupce vlivných politiků jsou Rumuni o míle dál a nezastavil je ani loňský vyhazov rázné šéfky Národního protikorupčního ředitelství Laury Kovesiové. Mezitím u nás státní zastupitelství stále váhá, zda podá žalobu na Babiše a jeho příbuzné v kauze Čapí hnízdo. Premiér podezřelý z dotačního podvodu za 50 milionů korun dál vesele vládne a o rezignaci nechce ani slyšet.

Lekci z politické kultury nám v minulém týdnu dali nejen Rumuni, ale také Řekové. Levicový premiér Alexis Tsipras byl natolik zděšen výsledkem voleb do europarlamentu, že vyhlásil předčasné volby do národního parlamentu. Vládní strana Syriza získala necelých 24 procent hlasů, opoziční pravostředová Nová demokracie měla 33 procent. U nás získaly strany vládní koalice v součtu trapných 25 procent, ale myšlenka na předčasné volby žádného z vládních politiků ani nenapadla.

Na květnové protibabišovské demonstraci na pražském Václavském náměstí byl mladík s transparentem, na kterém stálo: Jsem z Balkánu, ale ani u nás jsme neměli trestně stíhaného premiéra. Ano, přiznejme si to. Se stíháním korupce a politickou kulturou jsme na tom dnes hůř než Balkán.

