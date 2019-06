Komentář: Hašek, pokladní a ještěrkář

Deník Dnes (ze svěřenského fondu AB) přinesl zprávu o tom, jak si bývalí významní sociální demokraté přivydělávají na ministerstvech, která náležejí oranžovým. Do resortu práce a sociálních věcí se vrátil exministr Zdeněk Škromach, který ještě nedávno s voliči vesele komunikoval v bizarních videoklipech z bazénku. Že se na MPSV vyskytuje další jeho bývalý šéf Vladimír Špidla, asi nikoho nepřekvapí. Bývalý odborový předák Jaroslav Zavadil, který předloni neuspěl jako kandidát za ČSSD na poslance, poskytuje svou erudici tamtéž.

Další již nezvolený poslanec Milan Urban a bývalý ministr průmyslu ve třech vládách se uchytil na vnitru, kde je expertem na energetiku, průmysl a čistou mobilitu. Na chodbách se tam potkává s Michalem Haškem, bývalým jihomoravským hejtmanem a místopředsedou ČSSD, který je poradcem Hamáčka pro legislativu, veřejnou správu, integrovaný záchranný systém a dobrovolné hasičské sbory. Na zemědělství u Miroslava Tomana je pak členem legislativní rady ministerstva. Mimochodem funkci u Hamáčka dostal jako cenu útěchy poté, co prý pohrozila právnická esa rezignací, když jej chtěl šéf ČSSD protlačit do prestižní legislativní rady vlády.

Oranžové hvězdičky. Z Maláčové a Petříčka mají být tahouni ČSSD

Sociálnědemokratické ministry rozhodně nelze tepat za to, že nechávají své soukmenovce vydělat. Naopak, zarážející je, jak málo si jich cení. Kupříkladu aktér lánského puče Hašek, který proslul aférou s fiktivní tiskovou mluvčí, bere na zemědělství 200 korun na hodinu a u Hamáčka na vnitru 300, ostatní si fakturují jen o málo víc. Bývalý hejtman s titulem JUDr., i když pochybným, si tedy vydělává jen o něco víc než brigádníci v Praze, podobně jako pokladní v Lidlu a méně než řidič ještěrky. Co ho k tomu vede?

Kdo by nevěřil, že bývalí hlavouni ČSSD chtějí pomoci straně a „Honzovi“, nabízí se ještě jedno vysvětlení. Vizitka s poradcem ministra je lasem, které je drží nad propastí bezvýznamnosti, a je důvodem, aby jim ještě někdo zavolal. Vliv skrze funkci je to poslední, co jim zbylo. Jen té straně to asi moc nepomáhá.

