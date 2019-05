Dokud tlustá paní nedozpívá

Americký prezident Donald Trump umí vytvořit podmínky pro konstruktivní jednání. Tuhle třeba čínskou delegaci vedenou vicepremiérem Liou Che chtěl povzbudil ke vstřícnosti dalším navýšením celní sazby z deseti procent na 25 procent, které se vztahuje na dovoz zboží v hodnotě 200 miliard dolarů.

Nepovzbudil, Čína ohlásila odvetná opatření za 60 miliard a obchodní konflikt, který začal loni na jaře, se posunul do další fáze. Trump rovněž nařídil nejvyššímu obchodnímu zmocněnci Robertu Lighthizerovi, aby začal proces přezkumu, jak zatížit dodatečnými cly celý zbytek čínského dovozu do USA.

Přestože Donald Trump ujišťuje, že cla nezaplatí američtí spotřebitelé, ale čínští vývozci, vsadit se na to nedá - u něčeho ano, u něčeho částečně a u některých položek s nízkou možností náhrady ani dost málo. Většina ekonomů se také shodne i na tom, že obchodní konflikt nemá vítěze, a poškozeny jsou nakonec obě strany plus okolostojící.

Čtyři modernizace po čtyřiceti letech. Pragmatismus změnil Čínu v globální mocnost

Trump vždycky zdůvodňoval cla či zákazy dovozu potřebou vyrovnání obrovského schodku amerického obchodu s Čínou, který byl přes půl bilionu dolarů, i snahou přimět Čínu ke změně hospodářské strategie. Ta byla založena na otevřeném kopírování pokročilejších zahraničních technologií, aniž by se Čína příliš obtěžovala dodržováním práv duševního vlastnictví, případně nevybíravým tlakem na předávání know-how a technologií jako podmínky pro povolení přístupu na čínský trh.

Používá rovněž skoro celý rejstřík spektra tvrdých vyjednávacích metod, ale nejde o něco vyloženě neobvyklého. O „hardball tactics“ se vyučuje v kurzech vyjednávání na amerických vysokých školách. Přes vysoká potenciální rizika v tomto konkrétním případě a mediální reakce včetně vlny nacionalistického vzepětí na čínských sociálních sítích, kterému jinak velmi bdělé úřady ponechávají vcelku volný průchod, obě strany vědí, o co jde. Vrchní čínský vyjednávač Liou Che má koneckonců magisterský titul z prestižní John F. Kennedy School of Government na Harvardu, takže dobře zná jak tuto taktiku, tak oblíbený americký bonmot „It aint‘ over till the fat lady sings“.

Nic nekončí, dokud není hotovo. Trump potřebuje vavříny geniálního negociátora, Čína si potřebuje zachovat tvář.

Čtěte další komentáře Miroslava Zámečníka