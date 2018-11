Cornuto, Brusele!

Evropská komise učinila první krok k zahájení řízení o nadměrném dluhu s Itálií. Poté, co před časem Italové reagovali na unijní požadavek přepracování populistického rozpočtu typicky apeninským vztyčením malíku a ukazováku směrem k Bruselu, se dalo těžko čekat něco jiného. A my euroskeptici můžeme s pobavením sledovat, co se bude dít.