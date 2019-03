Bezhotovostní nevolnictví

Vláda, podnikatelské svazy a společnost Mastercard touží podpořit rozvoj bezhotovostního placení kartami a aplikacemi pro chytré telefony. Spuštění Apple Pay opět otevřelo diskusi o naší zaostalosti, proč stále často platíme bankovkami a mincemi, zatímco plastovou kartičkou je to tak snadné a výhodné. No tak pro Mastercard nepochybně. Ale popravdě řečeno, je to pohodlné i pro spotřebitele, jen ten obchodník se trochu cuká, protože ho to stojí peníze a berňák ho může snadněji kontrolovat. Což je nakonec vlastně dobře. Když se rozhlédneme kolem, vidíme, jak svět spěje k zářným bezhotovostním zítřkům. Máme ale jásat?

Asi by s tím bylo lepší počkat. Minulý týden shodou okolnosti ve stejnou dobu přišel Mezinárodní měnový fond se svou analýzou možného zrušení hotovosti. Řeší totiž problém, že úrokové sazby ve vyspělém světě jsou velmi nízko a stimulace uvadajícího růstu snížením sazeb je tak možná jen omezeně, protože hlubokému poklesu do záporných hodnot brání právě hotovost. Pokud by člověk měl z každé stovky v bance jen 95 korun a nejen reálně, po odečtení inflace, ale i nominálně po zaplacení záporného úroku, tak by prachy vybral, banky by zkrachovaly a žádné oživení by se nekonalo. Zrušení hotovosti zatím brání její značné rozšíření. Kromě Norska a Švédska, kde je v oběhu hotovost v objemu dvou procent HDP, je to jinde mnohem více. V Česku asi jedenáct procent, tedy skoro stejně jako ve Švýcarsku. A tak MMF vymýšlí triky, jak obyvatelstvo oškubat i o hotovost ve štrozoku.

Není asi moc lidí, kteří by chtěli v takových světlých zítřcích vstávat ráno do práce. Nehledě na perverzní důsledky negativních úrokových sazeb, kdy v ekonomice přežívají firmy, které by normálně zbankrotovaly, ale žijí díky tomu, že parazitují na záporném úroku. Dochází tak k přesunu bohatství od občanů k majitelům firem způsobem, který nemá se skutečným kapitalismem moc společného. A společnost tak fakticky chudne tím, jak se bohatství přesouvá k velmi omezené menšině. Čím menší bude objem hotovosti v oběhu, tím větší bude chuť mocných toho využít.

V bezhotovostní ekonomice stát nejen rozhoduje o tom, kolik máte reálně peněz bez ohledu na to, kolik jste vydělali, ale navíc získává spoustu dalších možností. Například chránit vaše zdraví tím, že bude rozhodovat kolik čeho, kdy a kde si můžete koupit. S účinností, o jaké se Orwellovi ani nesnilo.

