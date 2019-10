Bankovní daň znovu na scéně

Nic se nemá měnit na tom, že by daň měla být vyměřována z objemu aktiv, s odstupňovanou sazbou podle velikosti rozvahy. Tak se podívejme do bankovních statistik publikovaných ČNB, co vlastně do výpočtu vstupuje. Dominantní na straně aktiv jsou úvěry poskytnuté v tuzemsku sídlícímu subjektu a obyvatelstvu. Ke konci srpna jich bylo za šest bilionů, z toho domácnostem bylo rozpůjčováno 1,7 bilionu korun. Víc než tři čtvrtiny z toho jsou na bydlení.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová dokáže zároveň zdůrazňovat své zásluhy i zásluhy strany a vlády o zvýšení „rodičáku“, volat po dostupném bydlení a prosazovat trh osvěžující daň, která se mimo jiné bude vyměřovat z objemu hypoték. Jimi přitom řeší potřebu střechy nad hlavou hlavně mladší ročníky, takto beneficienti navýšené rodičovské.

na objednávku Volvo XC60 Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

D3 Výbava:

Momentum 984 777 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Electric Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV ECO 39.2 kWh Výbava:

Future 894 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC90 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

B5 AWD Výbava:

Momentum 1 453 405 Kč

s DPH Detail skladem Lexus NX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

300h AWD Výbava:

Luxury 1 280 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i CVVT 73 kW Výbava:

Start 324 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Citigo-e iV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

61 kW Výbava:

Style 421 302 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda CX-30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

2.0 Skyactiv/90 kW Výbava:

Skyaktiv-G 557 653 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Touareg Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 TDI 210kW 4x4 AT Výbava:

Elegance 1 442 232 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 094 708 Kč

s DPH Detail

Takže může vzniknout situace, když začnete banky danit za to, že poskytují půjčky na bydlení, abyste mohli více podpořit mladé rodiny, protože si máme vybrat mezi dětmi a bankami, jak říká paní ministryně. Nedosti na tom, že odpočty úroků z hypoték jsou velmi oblíbenou daňovou úlevou. Danit a ulevovat zároveň nevypadá jako kombinace z nejbystřejšího jitra, takže by možná někdo ten bilion a tři sta miliard půjček na bydlení z vyměřovacího základu mohl vypustit.

Přejděme k úvěrům tuzemských podniků, těch je 1,128 bilionu. Úroky z nich jsou s určitými omezeními taky daňově uznatelné, navíc z toho víc než polovina jsou dlouhodobé, z nichž se obvykle spolufinancují investice. Velké firmy se zahraničním kapitálem se financují v rámci cash-poolingu ve skupině, vždycky mohou přejít na euro, zvlášť když mají v eurech inkaso.

Kdo je na místním bankovním sektoru podstatně závislejší, to jsou ty domácí, spíše menší firmy. Odpisy zrychlujeme, úroky odpočítáme, úvěry zdaníme. Dobrá, tak vypustíme i půjčky firmám. Jenže pak už zbývají jenom dvě opravdu velké položky v rozvahách bank: dluhopisy vydané českou vládou a úložky u centrální banky. Vážně si někdo myslí, že je chytré danit banky za to, že financují český stát? Takže ty úložky u centrální banky. Brilantní nápad.

Čtěte další komentáře Miroslava Zámečníka