Babiš sbírá hřiby

V poněkud předvolebním pošťuchování o vládní čtvrť v pražských Letňanech předvádí Andrej Babiš, že nějaký ten politický talent, pro nějž mu jeho voliči věří, opravdu má. Zatímco primátor Zdeněk Hřib zatím jen demonstruje poněkud přefouknuté sebevědomí.

O premiérově vizi sestěhování státních úředníků ze starých pražských paláců do novostaveb v Letňanech lze mít jistě poměrně dost pochybností. Finančně to možná na papíře vychází, ale vzhledem ke zkušenostem s tím, jak stát nakládá se svými nemovitostmi, by to v reálu bylo mnohem horší. Pro život ve vylidňujícím se centru Prahy také odchod úředníků nevypadá jako úplná výhra.

Výsledek ale vypadá zatím tak, že premiér nabízí peníze pro Prahu, Hřibovi je to málo a neuměřené požadavky povedou k tomu, že hlavní město nedostane nic a Babiš nakonec stejně dosáhne svého.

V Letňanech totiž nejsou jen pozemky patřící magistrátu. Státní Výzkumný a zkušební letecký ústav tam vlastní slušnou výměru, včetně pozemků pod letňanským výstavištěm, což by bohatě stačilo. Kromě toho hned vedle a hodně blízko stanice metra leží areál letiště Letňany, který dnes fakticky kontroluje PPF Petra Kellnera, a o tom, že tam jsou dalekosáhlé developerské plány po odstěhování chráněných syslů, není třeba moc pochybovat. Babišovy vládní čtvrti by se tam vešly hned tři. A stavět v sousedství úřadů a ministerstev jen zvyšuje hodnotu pozemků.

Navíc možná výměna pozemků za nějaký ten pražský palác také dává slušný byznysový smysl. Developerský projekt v budovách ministerstva školství v Karmelitské ulici na Malé Straně či ministerstva financí vzdálených sto metrů od Karlova mostu je trochu jiná káva než nějaké paneláky skoro u Mělníka.

Babiš se prostě bez magistrátu docela dobře obejde, zatímco Hřib bude vypadat jako trouba, který tak dlouho přebíral, až na něj nic nezbylo.

Má mimochodem jistě pravdu v tom, že financování infrastruktury v Brně z vládních výdajů je vůči hlavnímu městu nespravedlivé. Druhá největší obec v zemi by měla být schopna generovat dost vlastních zdrojů na údržbu a budování dopravních staveb. Praha je totiž generuje zcela nepochybně, což u tunelu Blanka i dostaveb metra názorně předvedla.

Babišův pomník v Letňanech nepůjde zakrýt plachtou

Jan Brož ( Autor: Mladá fronta )

Především se však Hřib domáhá peněz na něco, co sám není schopen realizovat. Dostavba okruhů se nehnula a tempo dopravních investic lze dokumentovat na trojské lávce, směšné stavbičce, která spadla v roce 2017 a současní radní se chlubí tím, že bude stát možná už v příštím roce. Přitom jde o havárii, kdy lze stavět bez výběrového řízení, a tedy i bez zdržování, a lávku mohla obnovit už minulá rada hlavního města. Že by byla dražší než aktuálních 130 milionů, lze celkem úspěšně předjímat.

Když budeme takto postupovat u městských okruhů, bude Praha potřebovat peníze na jejich zaplacení někdy v době, kdy budou v dávných troskách bývalé pražské vládní čtvrti pracovat archeologové.

