Babiš řeší svůj problém

Vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo, kapitán Nevtípil, je sám vyšetřován inspektory Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). To je ta instituce, jejíhož šéfa hlavní obviněný v kauze Čapí hnízdo, Andrej Babiš starší, vyhodil hned po svém usednutí do premiérského křesla. A posadil tam člověka, jemuž „důvěřuje“. K tomu, aby tu důvěru nezklamal, mu ovšem museli pomoci šéfové pražské kriminálky, kteří byli rovněž vyměněni po nástupu nového premiéra, výměně šéfa GIBS i policejního prezidenta. Nejpravděpodobnějším pokračováním je postavení Nevtípila mimo službu a předání vyšetřování Babiše jinému policistovi, který kauzu připravenou k podání žaloby jednoduše zastaví, což odůvodní jiným právním názorem.

Případně to Nevtípil sám zabalí a odejde od policie sám, rád a dobrovolně. A dozorující státní žalobce si oddechne, protože se zbaví práce, kterou dělat nechce. Vrchní státní žalobkyně Lenka Bradáčová bude možná trochu frflat, ale protože nechce, aby ji také někdo začal vyšetřovat, zas tak hlasité to frflání ale nebude.

Otroci dotací. O závislosti Agrofertu na veřejné podpoře

Není to nijak překvapivý vývoj. Premiér je mocná figura. Nejmocnější v zemi. A když je ministrem vnitra socialista Hamáček, slabý jak čajíček, tak je celkem jisté, že kariérní policajti rychle pochopí, kde je sever, a ti zbylí si nebudou pálit prsty. Chvilku to vypadalo, že Andrej nedrží situaci pevně v rukou. To když vyšlo najevo, jak kvapně a pochybně uklidil svého syna mimo dosah české policie, aby si náhodou ve chvilce upřímnosti na něco nevzpomněl. Nicméně podle všeho to zase ustál. Přehlédnout také nelze, že dozorující státní zástupce Šaroch mu neustálým prodlužováním řízení, byť třeba neúmyslně, jde na ruku.

Pokud si ovšem Babiš myslí, že po odložení jeho kauzy ho veřejnost nahlédne čistým a nevinným jak čerstvě padlý sníh, hodně se mýlí. V současné chvíli lze jednoznačně tvrdit, že Čapí hnízdo patřilo po celou dobu do Babišova impéria a nemělo nárok čerpat dotaci pro malé a střední podniky. Z toho důvodu mu ji evropské orgány odmítly proplatit. Tím, že skryl skutečného vlastníka za anonymní akcie, pak dokazuje, že věděl, že na dotaci nemá nárok. Přesto o ni požádal a inkasoval ji. To je bezpochyby podvod. Nakolik to naplňuje skutkovou podstatu vážného trestného činu, či zda jde o bagatelní přestupek, by měl posoudit soud. Pokud k němu nedojde, má i nadále každý právo a důvod hodnotit skutky premiéra v této věci po svém. Kromě toho je více než jasné, že až Babiš o svou premiérskou sesli přijde, bude vyšetřování obnoveno.

Do té doby můžeme našemu premiérovi dávat za pravdu nejen v tom, že v Česku lze objednat trestní stíhání, ale také ho lze na objednávku zastavit. A když k tomu přičteme nový zvyk pana prezidenta naznačovat vysoce postaveným soudcům, že pokud rozhodnou podle jeho představ kauzy, které se dotýkají jeho politických zájmů, čeká je kariérní postup, o němž nerozhoduje nikdo jiný než on, máme pro obyvatele České republiky jisté zeměpisné překvapení. Už se totiž nenacházíme ve střední Evropě, ale někde ve střední Asii.

