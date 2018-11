A co když ty pražské nemovitosti nezlevní, ani když se začne stavět?

Doporučení ČNB, pokud jde o zatížení žadatelů dluhem či náklady na jeho obsluhu, jejichž uvedení do zákonné podoby tento týden podpořil prezident Miloš Zeman, se zatím neprojevila na poklesu zájmu o hypoteční financování. Nejspíš je to důsledek postupného zpracování žádostí a očekávání růstu úrokových sazeb, avizovaného i samotnou ČNB, ale útlum přijde. Pohne to s cenami?

Toto je zajímavý graf z realitního blogu MMF, data jsou trochu starší, nicméně pořád mají vypovídací schopnost. Ukazuje, že ceny mají setrvale rostoucí tendenci tam, kde není vysoká dynamika nabídky, ale zajímavé jsou násobky v počtu stavebních povolení na hodně cyklických trzích.

Česko si už tradičně prostřeluje obě nohy v délce a komplikovanosti stavebního řízení (letos až 156. místo v žebříčku Světové banky), přičemž Praha je i na české poměry mimořádně špatná. Byrokracie představuje svého druhu implicitní zdanění. Velká otázka je, zda se očekávané snižování zájmu o hypotéky v nadcházejících měsících promítne do poklesu či alespoň stagnace cen.

Uvažujete o hypotéce? Spočítejte si její výši v kalkulačce

Jenže co když má pravdu The Economist, který si všiml kauzální vazby mezi cenami nemovitostí v globálních destinacích prvního řádu, respektive výnosem z nich, a výnosem z amerických dluhopisů, vnímaných jako bezrizikové aktivum.

Praha není ani Paříž, ani Londýn, ani New York nebo Sydney, jenomže investiční poptávka ze zahraničí může být i u nás silným faktorem, který již nějakou dobu ovlivňuje alespoň část pražského trhu, která láká mezinárodní klientelu. Bude zajímavé sledovat, zda se tahle část trhu bude hýbat s první ligou, což by znamenalo, že pražské reality představují stejnou třídu aktiv, anebo na ni budou působit jiné faktory jako ekonomická situace v Rusku, odliv kapitálu z něj, zda se připojí ve velkém rozsahu čínští investoři… To by pak ale mohlo znamenat, že cenový vývoj v Praze bude mnohem více záviset nikoli na tom, jak a zda vůbec se pohnou ledy v předpisech, začnou se zastavovat brownfieldy, ale na vnějších faktorech.

Podívejte se na studie zaměřené na realitní trh v Paříži a v Londýně, které na mezinárodní provázanost realitních trhů v globalizovaných městech poukazují. Pro udržování základního přehledu o vývoji ve světě se už kvůli možnému velkému vlivu vnějších faktorů vyplatí aspoň jedním okem sledovat The Global Housing Watch nebo Global Property Guide.

