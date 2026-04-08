Země, Měsíc i Mléčná dráha z úhlů, z jakých jste je ještě neviděli. Podívejte se na úchvatné snímky z mise Artemis II

Redakce
Dnes
Pohled na Zemi při letu kolem Měsíce
Posádka kosmické lodi Orion je v tuto chvíli již na cestě zpět na planetu Zemi. „Velikonoční“ oblet Měsíce se vydařil na výbornou a do návratu tří amerických astronautů a jednoho kanadského zbývají, pakliže vše půjde podle plánu, zhruba dva a půl dne.

Až budou Christina Kochová, Victor Glover, Reid Wiseman a Jeremy Hansen v pátek večer kalifornského času vstupovat se svým vesmírným modulem do zemské atmosféry, budou se pohybovat rychlostí asi 40 tisíc kilometrů za hodinu. Nejkritičtější fáze celé mise Artemis II je tedy ještě stále před nimi. A přestože na povrch samotného Měsíce nikdy v plánu vstoupit neměli, i tak se navždy zapsali do historie lidstva. V pondělí 6. dubna totiž čtveřice astronautů překonala dosavadní rekord svých předchůdců z legendárního Apolla 13 a ocitla se dále od Země, než kterýkoliv jiný člověk před nimi. Konkrétně doletěla až do vzdálenosti 252 756 mil, respektive zhruba 406 771 kilometrů.

Detektory českého Advacamu zamíří k Měsíci. Na palubě lodě Orion budou měřit kosmickou radiaci a chránit astronauty z mise Artemis II

Kromě tohoto historického milníku se však posádka Artemis II vryje do paměti široké veřejnosti i díky něčemu dalšímu. A sice unikátními snímky planety Země, našeho vesmírného souputníka i Mléčné dráhy, jež během cesty kolem odvrácené strany Měsíce pořídila. Na svých stránkách je zveřejnila americká NASA a vy si je můžete prohlédnout v galerii níže.

