Zase o krok před ostatními. Emirates představuje vůbec první elektricky poháněné sedadlo v Premium Economy

Pasažérům cestujícím s aerolinkou Emirates v třídě Premium Economy se poletí zase o něco lépe. Společnost si pro ně přichystala unikátní novinku, a sice vůbec první elektricky poháněné sedadlo v rámci této cenové kategorie, které jim má zajistit větší pohodlí i soukromí zároveň.
Sedačka je totiž vybavena nastavitelnou dělící přepážkou, jež se dá vysunout po celé výšce opěrky. Cestující ji mohou snadno zvedat nebo spouštět pomocí ovládání sedadla a uzamknout ji v požadované poloze. To jim umožní vytvořit si kolem sebe privátnější a osobnější prostředí pro odpočinek, stolování nebo práci během celého letu.
„Zákazníci si mohou stisknutím tlačítka na integrovaném ovládacím panelu upravit polohu sedadla podle svých preferencí, a to včetně vyhrazených režimů, jako je režim relaxační („lounge“) nebo režim pro stolování („meal“),“ píše se v tiskové zprávě společnosti.
Emirates novinku nasadí na nově dodávaných Airbusech A350. To však zároveň znamená, že cestující na lince Praha-Dubaj, která je v současnosti obsluhována strojem Boeing 777, o ni minimálně prozatím budou ochuzeni.