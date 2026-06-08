Nová éra luxusního cestování letadlem. Airbus představil prémiové apartmány s vlastní koupelnou

Kdo nabídne svým zákazníkům luxusnější cestovatelský zážitek? Zdánlivě nekonečná soutěž mezi aerolinek nabírá v poslední době na obrátkách. A není se čemu divit – zájem o letenky v prémiových třídách, tedy v businessu či first class, podle údajů Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) v roce 2024 meziročně vzrostl o 11,8 procenta, přičemž po celém světě jimi tehdy letělo 116,9 milionu cestujících. To sice pro aerolinky představuje jen tři procenta všech prodaných letenek, ale zároveň i zhruba 15 procent veškerých jejich příjmů.
Ve snaze vytěžit ze současného trendu maximum společnost Air France v dubnu loňského roku uvedla na trh svoji kabinu první třídy La Première, která cestujícím nabízí „personalizované útočiště“ o rozloze zhruba 3,5 metru čtverečních s postelí a osobní šatní skříní. Ve stejném měsíci pak německá Lufthansa představila podobně luxusní kóji první třídy Allegris, na jejíž vývoj a nasazení do provozu vynaložila asi 2,5 miliardy eur (přibližně 62 miliard korun).
Letěli jste už někdy prémiovou třídou?
Ani tyto novinky ovšem podle některých představitelů leteckého průmyslu stále nejsou dostatečně přepychové. Prezident aerolinek Emirates Tim Clark minulý měsíc na summitu leteckých společností v Berlíně oznámil, že jeho firma chce cestujícím nabídnout zásadní vylepšení – jakýsi apartmán v oblacích s vlastní koupelnou a toaletou. „Pracujeme na koupelnách v první třídě. Chci, aby to všichni slyšeli, aby se na to intenzivně zaměřili a aby zjistili, jak to můžeme zrealizovat,“ řekl pro CNN Clark.
Jedinou skutečně soukromou koupelnu na běžných komerčních letech aktuálně poskytuje společnost Etihad Airways, a to v rámci svého třípokojového apartmá The Residence. Už za pár let by tomu ale mohlo být docela jinak. Výrobce letadel Airbus totiž nezávisle na Clarkově prohlášení představil koncept nové generace kabin první třídy, které mají mít kromě jiných luxusních prvků právě i vlastní koupelnu.
Naprosté soukromí
Plánované apartmány jménem Master Suite se mají objevit na palubě vlajkového letadla Airbusu A350–1000. Jejich součástí bude pokoj dostatečně velký pro dva cestující, kterým nabídne manželskou postel, šatnu, soukromý bar a také již zmíněnou koupelnu. Obrovské okno na vizualizacích je ale ve skutečnosti „jen“ monitor, jehož úkolem je simulovat skutečný výhled z letadla.
„Master Suite je odrazem rostoucího trendu v oblasti luxusu v první třídě. Chtěli bychom cestujícím nabídnout takové uspořádání, díky němuž by ze svého apartmánu nemuseli chodit ven a používat sdílené toalety, pokud chtějí mít opravdu naprosté soukromí,“ uvedl Ingo Wuggetzer, šéf marketingu kabin společnosti Airbus.
Nalezení dostatečného místa pro podobně rozsáhlý apartmán bylo pro letecké inženýry oříškem. Nakonec tedy museli zcela změnit dosavadní rozložení první třídy a přesunout jak samotná WC, tak i úložné skříně či schodiště pro posádku. A když už se do této práce pustili, zároveň zohlednili dosavadní zkušenosti a celý interiér navrhli tak, aby se co nejvíce snížil pohyb posádky v uličkách první třídy, což by mělo opět zvýšit soukromí všech tamních cestujících.
První pasažéři by mohli novinku využít za čtyři roky
Je nutné zdůraznit, že spíše než jako definitivní podobu je potřeba současné vizualizace Master Suite brát coby prostorový koncept, který si následně jednotlivé letecké společnosti upraví a vtisknou mu svoji vlastní firemní vizuální identitu. „Ve skutečnosti to nejsme my, kdo vytváří finální produkt, my ho jen umožňujeme, přičemž aerolinky si ho následně přizpůsobí dle potřeb svých zákazníků,“ vysvětlil Wuggetzer, podle něhož Airbus při návrhu intenzivně spolupracoval i s několika významnými leteckými společnostmi.
V praxi to znamená, že na místě Master Suite může nakonec vzniknout luxusní společný prostor. V něm může být umístěna třeba sauna, zóna pro cvičení, luxusní salonek, networkingové centrum v oblacích nebo cokoliv jiného, co podle aerolinek zaujme dostatečné množství cestujících.
Současnou verzi letadel A350–1000 s první třídou provozuje celkem deset leteckých společností, přičemž o vylepšenou Master Suite zatím projevilo zájem pět aerolinek. Výroba či úprava letadel ale samozřejmě nějakou dobu potrvá, takže podle Airbusu se první cestující apartmánem s vlastní koupelnou proletí zhruba až v roce 2030. „Rozhodně nechceme dělat jen hezké vizualizace. Jde nám skutečně o to, aby si zákazníci tuto novinku koupili a abychom dokázali, že to pro ně může být cenná a užitečná služba,“ uzavřel Wuggetzer.