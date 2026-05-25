Z bývalé sklářské huti v Sázavě se stává živé kulturní a společenské místo. Začátkem června zde otevře Bistro František

Do autentických prostor bývalé sklárny v Sázavě, která je součástí tamní Huti František, se pozvolna vrací život. Areál, který je historickou industriální památkou z 19. století, má za sebou rozsáhlou rekonstrukci, jež mu umožnila hostit kulturní večery, koncerty, výstavy, firemní akce i komunitní setkání.
Již brzy sem navíc návštěvníci budou moci zavítat i proto, aby potěšili své chuťové buňky. V pátek 5. června zde totiž otevře zcela nový gastronomický koncept. Podnik ponese název Bistro František a jeho nabídka bude stát na dvou hlavních pilířích. Ty tvoří brunch inspirovaný moderní městskou gastronomií a také dva venkovní grily.
V novém bistru se budou servírovat snídaňové a brunchové speciality, pečivo, sendviče i lehčí jídla. Z „grilového menu“ si strávníci budou moci vybírat mezi masem, rybami či zeleninou, zatímco nápojová část nabídky má být postavena na výběrové kávě, domácích limonádách, šumivých vínech a pivu.
„Nové bistro propojuje kvalitní gastronomii s jedinečným industriálním prostředím bývalé sklárny a chce se stát přirozeným místem setkávání místních i návštěvníků regionu. Cílem je vytvořit podnik, který bude důvodem, proč se v Sázavě zastavit. Ať už během výletu, cyklovýletu, vodácké sezóny nebo víkendového brunchového posezení,“ říká Martin Venglář, ředitel Huti František.