Velká Británie znárodnila významného výrobce oceli British Steel. Čínská vláda vůči tomu ostře protestuje

Britská vláda převzala do státního vlastnictví společnost British Steel, která je jedním z nejdůležitějších výrobců oceli v zemi. Cílem tohoto kroku je podle BBC ochránit tisíce pracovních míst a udržet strategicky důležitou výrobní kapacitu v závodě Scunthorpe. Stát už přitom loni převzal kontrolu nad samotným provozem firmy, jejím vlastníkem však nadále zůstávala čínská skupina Jingye, což omezovalo možnosti vlády rozhodovat o budoucnosti celého podniku.
Podle britských politiků je zachování výroby klíčové hlavně proto, že v závodě ve Scunthorpe vznikají druhy oceli, které se jinde v zemi nevyrábějí a jsou důležité například pro železniční infrastrukturu nebo stavebnictví. Pokud by navíc společnost skončila, stala by se Velká Británie jedinou zemí skupiny G7 bez schopnosti tyto typy oceli vyrábět.
Proti znárodnění každopádně ostře vystoupila čínská vláda. Tamní ministerstvo obchodu označilo krok Londýna za zásah do práv společnosti Jingye, který zároveň podkopává důvěru čínských investorů ve Spojené království. Peking zároveň vyzval Británii, aby dodržovala závazky vyplývající z bilaterální dohody o ochraně investic, a uvedl, že bude situaci nadále sledovat a podporovat čínské firmy při ochraně jejich práv.
Britská vláda aktuálně nepředpokládá, že bude podnik provozovat dlouhodobě, protože ji to stojí více než jeden milion liber (asi 28 milionů korun) denně. Kromě jeho budoucnosti ale budou muset politici řešit i spor se společností Jingye, která už uvedla, že kvůli znárodnění bude požadovat finanční odškodnění.