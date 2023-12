V příštím roce počítá platforma Fingood s dvojnásobným růstem. Své služby hodlá rozšířit do států Evropské unie

Pro příští rok si crowdfundingová platforma Fingood předpovídá další dynamický růst. Konkrétně by se měl objem peněz, který skrze ni putuje k malým a středním českým firmám, zdvojnásobit až na 2,1 miliardy korun. „To bude mimochodem zhruba stejně, jako kolik přes nás do české ekonomiky kumulativně zamířilo od roku 2018,“ komentuje plány na rok 2024 generální ředitel Vít Endler.





Ekonomické prostředí se za něj příliš nezmění. Ačkoli úrokové sazby začnou mírně klesat, úvěrové podmínky bank zůstanou pro řadu menších firem stále složité. „A když firmy budou hledat jiný způsob financování, obrátí se logicky na ty zprostředkovatele, kteří jsou nějakým způsobem kontrolováni,“ říká s tím, že v tomto směru platformě pomůže získání evropské crowdfundingové licence.





Tu Česká národní banka doposud udělila pouze třem společnostem – včetně zmíněné platformy. Část trhu se tak dle Endlera přesune do šedé zóny neregulovaných a nekontrolovaných subjektů. „A to důvěru investorů ani firem hledajících investování nezvýší, logicky tak poroste zájem o služby platforem s licencí,“ dodává. Získání licence je pro Fingood navíc klíčovým faktorem pro další expanzi do států Evropské unie.

První zahraniční trhy začne společnost testovat již ve druhé polovině následujícího roku. Nabízí se třeba Slovensko, prosadit se ale platforma hodlá i na větších trzích, jako je Německo či Francie. „Tato jednotná licence především pročistí a konsoliduje celý trh, proto mluvíme o přestupu z lokální soutěže do Ligy mistrů,“ uzavírá Endler s doplněním, že s žádostí o úvěr v bance napříč Evropou neuspěje až 60 procent malých a středních firem.