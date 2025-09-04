V Evropě se za poletí poprvé v historii prodalo více než milion elektromobilů. Spolu s hybridy tvoří na 60 procent nových registrací

Evropský trh s elektromobily má za sebou významný milník. Vůbec poprvé v historii se jich na Starém kontinentu prodalo za jedno pololetí více než milion kusů. Vyplývá to ze studie Electric Vehicle Sales Review poradenské firmy PwC.
Více jak 700 tisíc z celkových 1,19 milionu nových elektrovozů bylo od letošního ledna do června registrováno na pouhých pěti evropských trzích. Konkrétně se jednalo o Německo, Itálii, Španělsko, Velkou Británii a Francii. V samotném Německu prodeje meziročně narostly o 35 procent.
„Letošní růst je do značné míry ovlivněn nízkou srovnávací základnou z loňského roku, takže by bylo pošetilé tvrdit, že má evropský autoprůmysl vyhráno,“ uvádí do kontextu výše zmíněná čísla automotive partner PwC Pavel Štefek. „Nadále ho budou negativně ovlivňovat geopolitické konflikty či expanze čínských značek. Současně všichni netrpělivě čekají, jaký verdikt dá Evropská komise do konce roku v otázce, zda potvrdit, či oddálit tvrdý požadavek na nulové emise nových vozidel od roku 2035. Naopak další obraty v celních válkách už trh bere spíše jako rétorická cvičení americké administrativy,“ dodává.
Jen elektrovozy tvořily v rámci evropského trhu 17 procent všech registrací. Společně s hybridy je pak jejich podíl 61procentní. Co se Česka týče, zde se ve sledovaném období prodalo pouhých sedm tisíc elektromobilů. To je sice meziročně o 66 procent více, celkově vzato nicméně jejich podíl na místním trhu dosahuje pouze 5,6procentní hranice.