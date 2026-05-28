Nejen Karlín. Foodora rozšiřuje flotilu svých autonomních doručovacích robotů, nově budou brázdit i ulice Prahy 13

Redakce
Dnes
Foodora používá k doručování zboží autonomní roboty
Foodora v Česku představila autonomní doručovací roboty
Autonomní roboti Foodora
Autonomní robot od Foodory
Společnost foodora působící v segmentu rozvážky potravin a dalšího zboží se rozhodla rozšířit své služby autonomního doručování v Česku. Dosud bylo možné její robotická vozítka spatřit výhradně v pražském Karlíně, nově se však s nimi lidé setkají i na Praze 13, kde budou dovážet nákupy z jejího vlastního obchodu foodora MARKET.

„Rozšíření robotického doručování do Prahy 13 je součástí našeho dlouhodobého plánu zpřístupnit tuto službu co největšímu počtu zákazníků a postupně ji rozšiřovat do dalších městských částí a regionů v České republice,“ nechal se slyšet šéf foodory pro zdejší trh Adam Kolesa. „Segment Quick Commerce, kdy zákazníkovi doručíme cokoliv od dárků přes kosmetiku až po drobnou elektroniku do 30 minut, je v současné době nejdynamičtěji rostoucí oblastí online nakupování. Lokálním prodejnám navíc dáváme možnost prodávat své produkty bez nutnosti budovat vlastní e-shop či logistiku,” doplnil.

Dle Kolesy pilotní provoz v Karlíně, který firma odstartovala loni v prosinci, jasně potvrdil, že zákazníci mají o tuto službu zájem a že roboti od společnosti Starship Technologies, jež za tímto účelem používá, se pyšní vysokou spolehlivostí. Za prvních pět měsíců fungování foodora zaznamenala více než 250 objednávek, přičemž průměrná doba doručení činila pouhých 14 minut a zmíněná autonomní vozítka urazila téměř 1 500 kilometrů.

Karlínem v současností jezdí osm robotů, jež zákazníkům nově doručují objednávky třeba i z Bageterie Boulevard nebo od Dr. Maxe. Zároveň vykazují i relativně nízkou uhlíkovou stopu – jedno doručení robotem spotřebuje zhruba tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody, uvedli zástupci Starship Technologies. Na Praze 13 bude novinka spuštěna v polovině června, foodora počítá s nasazením prozatím tří autonomních vozítek.

