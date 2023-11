Učitelé, horníci i pracovníci Škody Auto. Do pondělní stávky se dle odhadů zapojí milion lidí, ekonomiku připraví o miliardy

Jedna z největších za posledních 30 let. Tak o pondělní ,výstražné‘ stávce odborů a učitelů, do níž se aktivně zapojily tři čtvrtiny regionálních škol v Česku, mluví tuzemská média. Dle ČTK, která se odkazuje na informace odborových předáků, má být do protestu proti krokům vlády premiéra Petra Fialy, respektive jejímu takzvanému konsolidačnímu balíčku na ozdravení veřejných financí a důchodové reformě, zapojeno až milion zaměstnanců.





Vedle učitelů se jí účastní i řada úředníků, řidičů MHD, horníků i pracovníků soukromých firem – třebaže v některých případech jen symbolicky. Kde naopak stávka probíhá v plném rozměru, je mladoboleslavská Škoda Auto. Ve všech jejích závodech došlo v jednu odpoledne k přerušení provozu, přičemž znovu se výrobní linky rozjedou až o dvě hodiny později.





„V běžný všední den vytvoří tuzemská ekonomika nominální hrubý domácí produkt v rozsahu zhruba 25 miliard korun. Přitom je v ní necelých 5,1 milionu zaměstnanců. Pokud by tedy dnes stávkoval až onen milion z nich, tak či onak by se do ní zapojilo necelých 20 procent,“ odhaduje analytik společnosti Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Ten zároveň podotýká, že až nižší stovky lidí si kvůli zavřeným školám a školkám musejí vzít dovolenou, neboť jinak by neměl jejich děti kdo hlídat. „Dnešní stávka tak připraví českou ekonomiku o mírně přes dvě miliardy korun při předpokladu, že zásadně ochromí dnešní pracovní výkon přibližně půl milionu lidí,“ dodává Kovanda s tím, že samotný stát v důsledku ní na daních a odvodech přijde o zhruba 700 milionů.