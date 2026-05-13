Menu Zavřít

Trpký konec kdysi nadějného byznysu? Hned tři značky skupiny Twist oznámily bankrot, včetně Trdlokafe a Bubblify

Redakce
Dnes
Autor: Trdlokafe

Situace kolem skupiny Twist podnikatelů Radka Kleina, Andrey Fenn a Daniela Ryšky se dále vyostřuje. Hned tři značky společnosti, jmenovitě vlajkové Trdlokafe, Bubblify a Naše Zmrzka, se totiž ocitly v úpadku. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, na které upozorňuje server Seznam zprávy.

„V důsledku vedení insolvenčního řízení došlo k podstatnému zhoršení ekonomické i obchodní situace dlužníka. Již samotné zahájení insolvenčního řízení mělo negativní dopad na postavení dlužníka na trhu, vedlo ke snížení hodnoty jeho obchodní značky a k narušení důvěry ze strany obchodních partnerů. Tím došlo k významnému zásahu do pověsti a dobrého jména dlužníka,“ cituje zmíněný server advokáta Bubblify Tomáše Šulka z kanceláře Indra, Šebesta, Kincl ve stanovisku zveřejněném v insolvenčním rejstříku.

V Česku vloni zkrachovalo nejvíce firem od covidu. I letošek bude pro mnoho z nich kritický, tvrdí experti
Přečtěte si také:

V Česku vloni zkrachovalo nejvíce firem od covidu. I letošek bude pro mnoho z nich kritický, tvrdí experti

Byznys celé skupiny, postavený na franšízovém modelu, v rámci něhož měla daná značka franšízantům za předem stanovený poplatek v řádu milionů korun zřídit, a v případě jejich zájmu i řídit, vlastní provozovny, načež oni sami měli profitovat z realizovaných tržeb, je předmětem zájmů médií už delší dobu. Děje se tak v souvislosti s rozporuplnými vyjádřeními některých investorů, z nichž si mnozí stěžovali na neefektivní fungování modelu a o poznání horší ekonomické výsledky, než jaké jim skupina predikovala. V důsledku toho pak na společnost podali i trestní oznámení pro podezření z podvodu. Jiní si naopak byznys pochvalovali.

Insolvenční návrh na značku Bubblify, specializující se na prodej takzvaných bublinkových čajů, podala společnost Alkony-CZ obchodníka s pohledávkami Petra Bujnocha. Bubblify ji neuznalo a snažilo se insolvenční řízení odvrátit. Následně ale totéž učinili i samotní franšízanti a další obchodní partneři evidující vůči firmě pohledávky po splatnosti, dodávají Seznam zprávy.

Nedávno se skupina rovněž rozešla se zakladatelem květinářské sítě Kytky od Pepy Josefem Dušátkem. Ten se po rozkmotření s Kleinem a spol. rozhodl založit vlastní zbrusu nový projekt.  

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Kterou sociální síť máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Bitcoin během války v Íránu překvapil svou odolností. Investoři ho stále více berou jako zlato, říká Košťál z Coinmate

Dnes

Trumpova Zlatá karta za milion dolarů boháčům nevoní. Čelí nízkému zájmu i soudním problémům

Dnes

Pilotem pro bohaté na plný úvazek aneb Jak se přelétává Atlantik ve zbrusu novém private jetu

Včera

Těžké váhy míří do Pekingu. Trump bere s sebou za Si Ťin-pchingem Muska, Cooka i šéfa Boeingu, doufá v obří kontrakty

Včera

Doslova propadák v přímém přenosu. Mexiko City každoročně poklesne o desítky centimetrů, vidět to je i z vesmíru

Včera

Jsme McDonald’s ve vzdělávání. Zaručujeme stejný standard kdekoliv, říká zakladatel Školy Populo Rakušan

11. 5. 2026

Naděje pro neplodné muže. Pacient po chemoterapii získal funkční spermie díky vlastním tkáním varlat, které mu odebrali v dětství

11. 5. 2026

Mnichovská letecká tragédie vzala život třiadvaceti lidí, včetně osmi hráčů Manchesteru United

11. 5. 2026

Češi chtějí nakupovat „za rohem“, ne trávit víkendy v obchodních centrech. Výstavba retail parků nabírá na obrátkách i v menších městech

11. 5. 2026

Český videoherní průmysl pod lupou: Velká studia hlásí úspěchy, ta menší trápí celkové ochlazení odvětví