Trpký konec kdysi nadějného byznysu? Hned tři značky skupiny Twist oznámily bankrot, včetně Trdlokafe a Bubblify

Situace kolem skupiny Twist podnikatelů Radka Kleina, Andrey Fenn a Daniela Ryšky se dále vyostřuje. Hned tři značky společnosti, jmenovitě vlajkové Trdlokafe, Bubblify a Naše Zmrzka, se totiž ocitly v úpadku. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, na které upozorňuje server Seznam zprávy.
„V důsledku vedení insolvenčního řízení došlo k podstatnému zhoršení ekonomické i obchodní situace dlužníka. Již samotné zahájení insolvenčního řízení mělo negativní dopad na postavení dlužníka na trhu, vedlo ke snížení hodnoty jeho obchodní značky a k narušení důvěry ze strany obchodních partnerů. Tím došlo k významnému zásahu do pověsti a dobrého jména dlužníka,“ cituje zmíněný server advokáta Bubblify Tomáše Šulka z kanceláře Indra, Šebesta, Kincl ve stanovisku zveřejněném v insolvenčním rejstříku.
Byznys celé skupiny, postavený na franšízovém modelu, v rámci něhož měla daná značka franšízantům za předem stanovený poplatek v řádu milionů korun zřídit, a v případě jejich zájmu i řídit, vlastní provozovny, načež oni sami měli profitovat z realizovaných tržeb, je předmětem zájmů médií už delší dobu. Děje se tak v souvislosti s rozporuplnými vyjádřeními některých investorů, z nichž si mnozí stěžovali na neefektivní fungování modelu a o poznání horší ekonomické výsledky, než jaké jim skupina predikovala. V důsledku toho pak na společnost podali i trestní oznámení pro podezření z podvodu. Jiní si naopak byznys pochvalovali.
Insolvenční návrh na značku Bubblify, specializující se na prodej takzvaných bublinkových čajů, podala společnost Alkony-CZ obchodníka s pohledávkami Petra Bujnocha. Bubblify ji neuznalo a snažilo se insolvenční řízení odvrátit. Následně ale totéž učinili i samotní franšízanti a další obchodní partneři evidující vůči firmě pohledávky po splatnosti, dodávají Seznam zprávy.
Nedávno se skupina rovněž rozešla se zakladatelem květinářské sítě Kytky od Pepy Josefem Dušátkem. Ten se po rozkmotření s Kleinem a spol. rozhodl založit vlastní zbrusu nový projekt.