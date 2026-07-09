Stinná stránka „deglobalizace“ má i své světlejší stránky. Česko je z hlediska nearshoringu sedmou nejatraktivnější zemí na světě

Být svým zákazníkům co nejvíc nablízku, aby se v případě krize nestalo, že jimi objednané zboží není jak a kým vyrobit nebo jim ho doručit – trend, který vinou geopolitické nestability nabývá v posledních letech na významu.
Že zlatá éra globalizace je ta tam a firmy namísto přesměrovávání produkce do států, kde jsou výrobní náklady minimální, volí spíše lokality, které jsou jejich cílovým zákazníkům blíž nebo se jeví jako bezpečnější, je zřejmé již delší dobu. A přestože tento fakt sám o sobě neznačí nic optimistického, faktem je, že má z pohledu Česka i svoji světlejší stránku. Tuzemsko je totiž podle průzkumu poradenské společnosti Savills v tomto ohledu jednou z nejatraktivnějších lokalit vůbec.
Konkrétně patří Česku v žebříčku Savills Nearshoring Index 2026 sedmá příčka z celkových čtyřiapadesáti – právě tolik zemí totiž analytici zmíněné společnosti mezi sebou porovnávali. „Díky své strategické poloze v srdci Evropy, silné průmyslové tradici, kvalitní infrastruktuře a dobře rozvinutému logistickému trhu zůstává Česká republika jednou z nejatraktivnějších destinací pro výrobní a distribuční operace ve střední a východní Evropě,“ potvrzuje Ondřej Míček, Head of Industrial Agency v Savills.
Vůbec nejlépe si letos vedla Kanada, následovaná Japonskem, Tchaj-wanem, Rakouskem, Velkou Británií a Portugalskem. Česko, podobně jako několik dalších zemí Starého kontinentu, těží mimo jiné z přístupu na jednotný evropský trh, který je největším jednotným trhem na světě. Jeho pozici ale zároveň posiluje i rozvoj perspektivních průmyslových odvětví. „Vedle tradičního automobilového průmyslu pozorujeme rostoucí aktivitu také v oblasti pokročilé výroby, e-commerce, zbrojního průmyslu, technologií a datové infrastruktury,“ dodává Míček s tím, že trend nearshoringu bude dle jeho názoru i v následujících letech ovlivňovat poptávku po průmyslových a logistických nemovitostech v celém regionu.