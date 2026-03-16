Slevomat korunoval návrat do českých rukou rekordními čísly. Jeho tržby vloni dosáhly hranice 5,6 miliardy korun

Během loňského roku se společnost Slevomat Group provozující oblíbené internetové portály Slevomat.cz a Zlavomat.sk vrátila po osmileté pauze zpět do českých rukou. Důvodů, proč na rok 2025 její lidé nezapomenou, je ale po dnešku o poznání víc. Loňských 12 kalendářních měsíců bylo totiž pro firmu nejúspěšnějších v historii, tedy minimálně z hlediska tržeb, které se navýšily o 13 procent na dosud nevídaných 5,6 miliardy korun.
„Máme za sebou rok plný výzev a podařilo se nám jej uzavřít v rekordních číslech. Před námi je nyní řada nových příležitostí, které budeme společně s fondem Genesis Capital dále rozvíjet. Už na jaře se zákazníci mohou těšit například na naši novou mobilní aplikaci,“ shrnul Tomáš Braverman, šéf celé skupiny, jejíž čistý zisk se vloni vyšplhal přes 200milionovou hranici.
Pozici nejžádanější kategorie portálu si i vloni udrželo cestování. Tento segment se na celkovém obratu Slevomatu podílel hned ze 70 procent. Lidé přitom nejčastěji poptávali pobyty doma v Česku, ale také na sousedním Slovensku či v Polsku.
„K nejatraktivnějším dovoleným mimo domov patří poslední tři roky wellness pobyty na polské straně hor. Výrazný nárůst zájmu loni zaznamenalo pobřeží Baltského moře a Rakousko. Češi zde strávili o třetinu více nocí než v předchozím roce, Slováci dokonce o polovinu více,“ dodává Braverman s tím, že zvýšený zájem zaznamenalo rovněž netradiční a takzvané adults-only ubytování, které patří mezi největší cestovatelské trendy současnosti.