Sledování polární záře i exotika. Češi během zimy už zdaleka necestují jen za lyžováním, ukazují nejnovější data

Přestože hlavní část letošní turistické sezóny již skončila, v tuzemských cestovních kancelářích se dveře netrhnou. O cestování mají Češi zájem i v zimě, přičemž k tradičním dovolenkovým destinacím na horách se čím dál více přidávají i další místa. Dle dat portálu Zaletsi.cz se letos velké oblibě těší zejména Skandinávie. Poptávka po letenkách do této oblasti na severu Evropy stoupla ruku v ruce s nástupem trendu takzvané coolcation meziročně o třetinu.
„Coolcation se stává synonymem pro nový typ cestování. Lidé hledají ticho, čerstvý vzduch, chvíle bez signálu a opravdové zážitky mimo davy. Namísto horka a luxusu volí nižší teploty, přírodu a klid,“ vysvětluje zakladatel zmíněného serveru Jiří Spolek, podle kterého se tento způsob trávení zimní dovolené stává hitem především mezi mladými cestovateli či páry.
Dobrou zprávou pro všechny milovníky severské krajiny budiž fakt, že leteckých spojů z Prahy, potažmo okolních letišť, v poslední době přibývá, což přirozeně tlačí cenu letenek dolů. V průměru jsou podle Spolka o 15 procent levnější než vloni: „Zájem o lety do severní Evropy letos překvapil i samotné dopravce. Někteří přidávají nové linky či dokonce kvůli silné poptávce prodlužují provoz těch stávajících až do zimních měsíců.“
Na Zaletsi.cz posiluje trend coolcation na úkor dovolených v Karibiku, například v cestovní kanceláři Student Agency Travel si nicméně na nezájem Čechů o tuto destinaci stěžovat nemohou. Ba naopak z jejích dat vyplývá, že právě i na tyto exotické ostrovy cestují zdejší turisté častěji než dříve.
„Prodej zájezdů do Dominikánské republiky oproti loňsku stoupl o 129 procent. Karibský stát láká cestovatele na své nekonečné pláže s bílým pískem, průzračné moře a tropickou přírodu, nechybí ani skvělá místní kuchyně,“ říká Martina Hrnčířová, ředitelka prodeje Student Agency Travel. Mezi další oblíbené destinace se podle ní během zimy řadí Kapverdy, Spojené arabské emiráty a Maledivy.