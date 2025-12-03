Sází na ně Tatra, Toyota, Ferrari a teď i Číňané. Omnetic pomůže automobilce Chery s evropskou expanzí, dodá jí systémy pro řízení klíčových procesů

Expanze čínských automobilek do Evropy začíná nabírat na tempu, přičemž konkrétní obrysy získává už i v Česku. Značka Chery, která vstupuje na tuzemský trh prostřednictvím Astana Motor Czech, si pro řízení všech klíčových procesů vybrala softwarová řešení od zdejší společnosti Omnetic, která je součástí skupiny EAG.
V rámci dohodnuté spolupráce dodá česká firma čínskému partnerovi nejen kompletní DMS a CRM systémy, ale i svůj vlajkový systém Omnetic ERP, jenž bude řídit distribuci náhradních dílů, konfiguraci a logistiku vozidel, cenotvorbu a kompletní fakturaci dealerské sítě. Ta by měla do konce roku zahrnovat až 15 poboček.
„Těší nás, že si značka Chery pro svůj klíčový start v Evropě vybrala právě naši platformu. Potvrzuje to trend, který vidíme napříč trhem – bez moderního a plně integrovaného softwaru dnes nelze v automobilovém retailu uspět. Naším posláním je to, čemu interně říkáme ‚deexcelizace‘ branže. Přinášíme do prodeje a servisu aut podobnou revoluci, jakou bylo mobilní bankovnictví pro finance. Ukončujeme éru papírování a procesů z 80. let a nahrazujeme ji jedinou cloudovou platformou, která funguje na tabletu i mobilu,“ říká Viktor Navrátil, provozní ředitel Omnetic Group, jež letos se svým obratem cílí na více než jednu miliardu korun.
Volba Omneticu pro takto sledovanou expanzi není náhodná, společnost patří k lídrům české technologické scény. Dokládá to mimo jiné fakt, že na její produkty, nahrazující často zastaralé a vzájemně nepropojené interní technologie, sází napříč evropským automotive sektorem více než 12 tisíc zákazníků. Mezi ně se řadí i přes 70 automobilových značek – v rámci tuzemské prodejní a servisní sítě to jsou například Toyota, Tatra, Hyundai, ale i Mercedes-Benz či Ferrari.