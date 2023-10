Škodovka otevřela v Indii nové logistické centrum. Bude z něj expedovat součástky do Vietnamu

Česká Škoda Auto otevřela v indické Púně na západě země zbrusu nové logistické centrum, jež se rozkládá na ploše 16 tisíc metrů čtverečních. Automobilka to uvedla ve středu v tiskové zprávě.





Dle vyjádření společnosti má budova sloužit „jako zázemí pro přípravu plně rozložených sad (CKD) modelů Kushaq a Slavia vyrobených v místním závodě“. Ty budou odsud exportovány do Vietnamu, kde následně dojde k jejich svařování, lakování a montáži na vozidla. Tedy jakmile tamní továrnu dostaví, k čemuž by mělo dojít v první polovině příštího roku.





„S nově otevřeným centrem pro expedici komponentů si připravujeme zázemí pro chystaný export kompletů CKD z Indie do Vietnamu. Učinili jsme tak důležitý krok k efektivnímu využití synergií mezi těmito strategicky významnými trhy. Vzhledem k tomu, že se v budoucnu chystáme dodávat naše produkty i na další rozvíjející se trhy, může nové expediční centrum sloužit také jako skladovací hala pro celý region ASEAN,“ nechal se slyšet člen představenstva společnosti Škoda Auto pro výrobu a logistiku Adreas Dick.

Nové díly se do Vietnamu, konkrétně do provincie Quang Ninh, kde se závod společnosti TC Group, jež má montáž na starosti, nachází, budou dovážet na lodi, a to přes přístav v Bombaji. Do Vietnamu přitom Škodovka oficiálně vstoupila teprve nedávno, a sice během letošního září. Zpočátku se tam budou montovat pouze zmíněné modely Kushaq a Slavia, do budoucna se nicméně vedení mladoboleslavské automobilky bude zabývat i možností své portfolio rozšířit též o Octavie a Superby, případně také elektrické Enyaqy.