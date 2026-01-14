Ropný šok na obzoru? S rostoucím geopolitickým napětím se ceny Brentu opět zvyšují

Rychle rostoucí ceny ropy, vysoká inflace a turbulence na finančních trzích. Právě tuto nebezpečnou kombinaci zažila americká ekonomika v 70. letech minulého století. Nyní analytici upozorňují, že riziko dalšího ropného cenového šoku – tedy situace, kdy ceny černého zlata náhle prudce vzrostou a spustí řetězovou reakci negativních dopadů na trhy i celé hospodářství – znovu roste ruku v ruce s tím, jak se zvyšuje geopolitické napětí.
Ceny ropy v posledních týdnech vyletěly směrem vzhůru poté, co Spojené státy podnikly „razii“ ve Venezuele a pohrozily vojenskou akcí proti Íránu. Obě země přitom patří k největším světovým producentům černého zlata. Březnové kontrakty na severomořskou ropu Brent za poslední týden posílily o 10 procent, přičemž v úterý odpoledne se tato komodita podle dat serveru Trading Economics obchodovala za cenu přes 62 dolarů (asi 1 380 korun) za barel, což je nejvyšší hodnota od prvního říjnového týdne loňského roku.
Pokud by cena ropy Brent vzrostla na hranici 80 dolarů (přibližně 1 820 korun) za barel, pravděpodobně by už šlo o ropný cenový šok, uvádí pro Business Insider hlavní ekonom Interactive Brokers José Torres. Vyšší ceny energií by podle něj mohly přiživit inflaci, což by negativně dopadlo na hospodářský růst. Zároveň by se americké centrální bance zúžil prostor pro budoucí snižování úrokových sazeb, které v uplynulém roce patřilo k hlavním faktorům podporujícím růst rizikových aktiv.
Vedle situace ve Venezuele zvyšuje pravděpodobnost „masivního globálního šoku v dodávkách ropy“ zhruba na 40 procent i aktuální dění v již zmíněném Íránu, myslí si stratég společnosti BCA Research Matt Gertken. Ten již přes dva týdny zažívá masivní protirežimní protesty, jež si podle dostupných informací vyžádaly již tisícovky mrtvých demonstrantů a kvůli nimž americký prezident Donald Trump zvažuje možnost dalšího vojenského zásahu.
Pád íránského režimu a další eskalace potenciálního konfliktu by dle jeho slov mohly vést k výraznému výpadku produkce ropy v celém regionu. Současně Gertken varuje, že globální i americké akcie jsou v krátkodobém horizontu vystaveny zvýšenému riziku korekce i kvůli nadhodnoceným tržním valuacím.
Na nebezpečí ropného šoku upozorňují také analytici Deutsche Bank, podle nichž by pozitivní nabídkový šok cen ropy výrazně ovlivnil inflační očekávání a zvýšil inflační rizika, což představuje klíčové ohrožení jejich ekonomického výhledu. Další prostor pro růst cen této strategické suroviny vidí i stratég společnosti Carlyle Jeff Currie, který vedle současných geopolitických rizik poukazuje též na silnou poptávku po ropě. Situace ve Venezuele podle něj výrazně zvyšuje globální nejistotu a pro dovozce, tedy Čínu, Indii i Evropu, činí svět výrazně nebezpečnějším.