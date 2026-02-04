Renáta Kellnerová s dcerami se připojují k českým dárcům, na pomoc Ukrajině bez elektřiny, tepla a vody posílají 170 milionů

Renáta Kellnerová s dcerami Annou, Larou a Marií se připojily k desítkám tisíc českých občanů a prostřednictvím své nadace The Kellner Family Foundation darovaly 170 milionů korun na pomoc ukrajinským civilistům, kteří kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu čelí humanitární krizi.
„Sbírka českých občanů z minulého týdne byla pro nás velmi inspirující. Ani my nedokážeme stát stranou a přihlížet tomu, jak lidé na Ukrajině bojují o základní potřeby, jako je teplo, světlo nebo pitná voda,“ uvedla Renáta Kellnerová.
Finanční prostředky budou poskytnuty nadaci Olena Zelenska Foundation, která se zaměřuje na včasnou pomoc dětem a rodinám zasaženým válkou. Dar bude využit ke zvýšení odolnosti klíčové sociální infrastruktury, zejména k nákupu generátorů, nabíjecích stanic, invertorů a baterií pro školy, nemocnice, domovy pro seniory a místní komunity. Dále peníze poputují na humanitární podporu pěstounským rodinám, které pečují o děti bez rodičů, a také na vybavení úkrytů a stravovacích zařízení ve školách a mateřských školkách v rámci iniciativy Bezpečná škola.
„Po konzultaci s panem prezidentem Pavlem jsme se rozhodly, že naši pomoc zaměříme na ty nejpotřebnější – děti ve školkách a školách, pacienty v nemocnicích, pěstounské rodiny nebo seniory. Je to to nejmenší, co pro ně v této těžké chvíli můžeme udělat,“ dodala Kellnerová.
Rodina Kellnerových se prostřednictvím svých nadací věnuje především rozvoji vzdělanosti v Česku, a to již od roku 2002. Od té doby putovalo na tuto pomoc už 2,39 miliardy korun. Nadace takto podporuje české studenty zahraničních univerzit, poskytuje stipendia studentům gymnázia Open Gate a rozvíjí čtenářství a pisatelství u žáků veřejných základních škol prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu. Nedávno například věnovala 48 milionů korun na nový program, který podpoří příchod špičkových vědců a vědkyň ze zahraničí na Univerzitu Karlovu.