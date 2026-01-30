Trefa snů. Česká makléřka prodala v Dubaji luxusní vilu za téměř dvě miliardy korun

Takřka čtyřmilionová Dubaj ve Spojených arabských emirátech se stále více prosazuje jako globální centrum luxusních nemovitostí, kde ultra-vysoký standard a prestižní lokality lákají bohaté zájemce z celého světa. Své o tom ví i česká makléřka a zástupkyně ředitele realitní kanceláře haus & haus Jana Zapletalová, které se koncem ledna podařil vskutku neobyčejný kousek: prodej luxusní vily za 340 milionů dirhamů, tedy něco přes 1,91 miliardy korun.
Podle dostupných informací tato transakce představuje čtvrtou největší rezidenční koupi mezi vilami v historii Dubaje. Jejím předmětem byla šestipokojová rezidence na slavném ostrově Jumeirah Bay, který patří mezi nejexkluzivnější lokality k bydlení v celých Spojených arabských emirátech.
„Jde o rezidenci, která stojí na soukromém pozemku na špičce ostrova. Je to místo, o kterém mnozí jen sní. Naprostý luxus a soukromí zároveň,“ přibližuje Zapletalová, jež sama v Dubaji investovala do tří nemovitostí. Celý obchod se podle ní seběhl ve skutečnosti relativně rychle.
„Po prohlídce mi klient zavolal, že by vilu rád viděl znovu, tentokrát při západu slunce. Ještě ten samý den jsme se proto vrátili. Když jsem ho pozorovala, jak si vyzul boty a bosý se prochází po pozemku, věděla jsem, že se tam cítí jako doma. Udělalo mi to upřímně radost,“ říká.
Vilu navrhla mezinárodní architektonická kancelář SAOTA. Rezidence má zhruba 2 295 metrů čtverečních a nabízí vlastní posilovnu s výhledem na největší budovu světa Burdž Chalífa a zároveň výhled na otevřené moře. Součástí je sauna, ledová lázeň, bazén i na míru vybudovaný vinný sklípek. Celý dům je automatizovaný, takže světla, závěsy i další zařízení lze ovládat přes touchscreen, iPad nebo telefon.
Proč právě Dubaj představuje v současnosti pro bohaté lidi jeden z nejperspektivnějších realitních trhů na světě? Důvodů je prý vícero. „Hraje v tom roli politická stabilita, bezpečnost, daňové zvýhodnění a jednoduché získání víza. Taky vidí investiční potenciál vzhledem k rostoucí populaci a rozvoji turismu,“ vysvětluje Zapletalová a dodává, že do města zároveň ve velkém přicházejí celé rodiny, které láká životní styl, vysoká úroveň zdravotnictví i mezinárodní školy.