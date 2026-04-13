Orbán prohrál na plné čáře a maďarský forint vzápětí vylétl na čtyřleté maximum

V neděli se v Maďarsku konaly parlamentní volby, které bez nadsázky sledovala celá Evropa. Rozhodovalo se totiž o tom, zda zemi nadále povede zatvrzelý kritik EU i Ukrajiny Viktor Orbán, nebo jej po dlouhých 16 letech vystřídá někdo jiný. Předvolební průzkumy favorizovaly opoziční stranu Tisza Pétera Magyara. A jak se vzápětí ukázalo, nemýlily se.
Po sečtení 98,94 procenta hlasů připadne Tisze v tamním parlamentu 138 z 199 možných křesel, čímž by měla dosáhnout na ústavní většinu. Orbánův Fidesz se bude nespíš muset spokojit s pouhými 55 křesly, zatímco dalších šest připadá na hnutí Naše vlast.
Výsledky maďarských voleb měly pochopitelně značný vliv i na pondělní dění na středoevropských trzích. Forint se v návaznosti na nedělní hlasování během prvního pracovního týdne podle agentury Reuters, na kterou se odkazuje server ČT24, vyšplhal na čtyřleté maximum, když ve srovnání s pátkem posílil k euru o více než 2,5 procenta na hodnotu 366,948 HUF/EUR. Takto vysoko se tamní měna naposledy nacházela před více než čtyřmi lety.
Pozitivně zareagovaly i akcie největší maďarské banky OTP či ropné a plynárenské skupiny MOL, jejichž hodnota v pondělí rovněž výrazně stoupla. A stejně tak se dařilo celému hlavnímu indexu maďarských akcií BUX, jenž připisoval tři procenta a přiblížil se hranici 137 tisíc bodů.