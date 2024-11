Nízkonákladovky Smartwings zavádějí na svých letech Business Class. Prostornější sedačky čekají na cestující na linkách na Kanáry

Tak trochu ve stínu nových informací ohledně dalšího nestandardně probíhajícího letu společnosti Smartwings, který se uskutečnil loni v červnu a při němž piloti českého dopravce porušili letecké předpisy, když během vizuálního přiblížení na letiště na řeckém ostrově Skyros vlétli do oblačnosti – ačkoliv právě mrakům by se při tomto konkrétním přibližovacím manévru měli vyhýbat –, načež se v kokpitu rozeznělo varování, že letadlu hrozí náraz do terénu, se vedení této nízkonákladové společnosti vytasilo se zajímavou novinkou. Oficiálně totiž na palubách svých letadel otevřelo novou prémiovou cestovní třídu, třídu byznys.





V rámci této služby Smartwings pasažérům nabízí mimo jiné pohodlnější a prostornější polohovatelné sedačky, vlastní letušku či stevarda, catering, přednostní průchod k bezpečnostní kontrole, vyšší povolený limit zavazadel či zdarma portál palubní zábavy s více než 100 hodinami prémiového obsahu.

Sedadla Business Class se nacházejí v přední části paluby letounů Boeing 737 MAX 8. Cestující se s nimi mohou od čtvrtka 28. listopadu setkat na lince z Prahy na Tenerife a od dva dny později také na ostrov Gran Ganaria. Sedadla jsou rozmístěna v konfiguraci 2+2, přičemž celá sekce je od ekonomické třídy, v níž jsou sedačky rozděleny do standardního uspořádání 3+3, oddělena závěsem.