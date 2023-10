Největší obchod v dějinách Microsoftu. Za 69 miliard dolarů může převzít herní studio Activision Blizzard

Americký softwarový gigant Microsoft dokončil největší transakci ve své historii. Za 69 miliard dolarů (v přepočtu 1,6 bilionu korun) se stane majitelem vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision Blizzard. Uvedla to zpravodajská agentura Reuters.





Microsoft spojení s firmou Activison Blizzard, která stojí za herními hity Call of Duty nebo World od Warcraft, oznámil už loni v lednu. Transakci ale letos v dubnu zablokoval zablokoval britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA). Podle jeho názoru by totiž Microsoft získal kontrolu nad vznikajícím trhem cloudových her. Nyní ale úřad spojení obou firem povolil, Microsoft totiž upravil některé části smlouvy. Americký gigant se díky transakci stane třetí největší herní společností na světě. Větší už budou jen firmy Tencent a Sony.





"Milujeme hry. Hrajeme hry, vytváříme hry a víme, co pro nás všechny hry znamenají pro jednotlivce i pro komunitu. A dnes oficiálně vítáme společnost Activision Blizzard a její týmy na Xboxu.“ uvedl výkonný ředitel Microsoft Gaming Phil Spencer.

"Společně vytvoříme nové světy a příběhy, přeneseme vaše oblíbené hry na více míst, aby se do nich mohlo zapojit více hráčů. Zapojíme a potěšíme hráče novými, inovativními způsoby na místech, kde rádi hrají, včetně mobilních zařízení, cloudového streamování a dalších,“ dodal.