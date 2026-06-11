Na 5,5 milionu návštěvníků měsíčně a takřka o třetinu víc prodejců než před rokem a půl. Marketplace Kauflandu se v Česku veze na vlně růstu

Online tržiště Kauflandu v Česku působí něco přes tři roky a za tu dobu se stihlo etablovat jako jedno z nejrychleji rostoucích marketplace v zemi. Dokládá to hned několik statistik.
Do platformy je aktuálně zapojeno už více než šest tisíc prodejců, tedy o 28 procent více než v době 20 měsíců nazpět. Zároveň nabízí přes 15 milionů produktů a těší se z vysokého počtu návštěvníků. Každý měsíc na jeho webové stránky zavítá až 5,5 milionu uživatelů.
„Vysoké poptávce se i nadále těší produkty v kategoriích zahrada, chovatelské potřeby a dílna a také bydlení a zařízení, které tvoří 55 procent celkového obratu. Následuje kategorie kuchyň a domácnost s podílem 12 procent na obratu. Obzvláště dynamický rozvoj vykazují kategorie mobilní telefony (+ přes 170 procent), robotické vysavače (+ přes 140 procent) a matrace ze studené pěny (+ přes 56 procent), které patří k nejrychleji rostoucím segmentům celého tržiště,“ píše se v tiskové zprávě společnosti.
Její vedení v čele se Svenem Reinhardem současně hlásí i zvyšující se hrubý objem prodejů (GMV), kterýžto ukazatel poskočil o dalších 21 procent. To je o poznání víc, než kolik činí průměr ostatních trhů, kde Kaufland svůj marketplace provozuje. Tam se daná metrika zastavila na hodnotě 11,9 procenta.
„Naše podnikání v oblasti online tržiště se vyvíjí velmi pozitivně – v České republice, ale i napříč všemi našimi trhy. Tuto dynamiku využíváme k tomu, abychom byli silnou odpovědí na globální e-commerce giganty. V současném globálním online obchodě dochází k vývoji, který mnoho prodejců a stále více zákazníků vnímá skepticky. Mnozí proto hledají konkurenceschopnou alternativu. A my ji dodáváme, z Evropy pro Evropu,“ doplňuje člen představenstva Kaufland e-commerce Gerald Schönbucher s tím, že koncem léta společnost svůj marketplace otevře rovněž ve Španělsku a v Nizozemsku.