Muskův Neuralink přiznal problémy s mozkovým čipem. Jeho poškození prvního lidského pacienta prý neohrožuje

Společnost Neuralink ve středu přiznala, že její mozkový čip, který v lednu implantovala prvnímu lidskému pacientovi, po operaci částečně selhal. Ještě v březnu přitom firma podnikatele Elona Muska sdílela video, na kterém devětadvacetiletý pacient Noland Arbaugh čip používá. O měsíc později na svém blogu rovněž informoval o tom, že operace proběhla velmi dobře.





Čip známý jako BCI (Brain-computer interface) má pacientům s paralýzou pomoci ovládat externí technologie pomocí jejich mysli. Systém společnosti nazvaný Link zaznamenává nervové signály pomocí 1024 elektrod napříč 64 „vlákny“, která jsou tenčí než lidský vlas.





Právě část těchto vláken se z Arbaughova mozku po zákroku ale stáhla, což mělo za následek menší množství účinných elektrod. To se následně podepsalo na funkčnosti čipu, konkrétně došlo ke snížení bitů za sekundu, což představuje rychlost, jakou je Arbaugh pomocí myšlenek schopný ovládat počítačový kurzor.

Důvod, proč k poruše došlo, společnost neuvedla, deník The Wall Street Journal, na základě jehož dotazu o problému informovala, však uvedl, že by jednou z potenciálních příčin mohl být vzduch, který po operaci zůstal v Arbaughově lebce. Ačkoli Neuralink zvažoval i vyjmutí implantátu, neměla by prý porucha pro pacienta představovat přímé zdravotní riziko.

Muskova společnost rovněž oznámila, že již provedla určité změny ve svých algoritmech, kterými rychlost upravila. I přes komplikace používá prý Arbaugh systém BCI přibližně osm hodin denně, o víkendech i déle. Sám pacient podotkl, že čip je pro něj jako „luxusní přetížení“, které mu pomohlo se znovu spojit se světem.