Musk bohatší než kdykoli předtím: jeho jmění přesáhlo 500 miliard dolarů

Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, se stal prvním člověkem na světě, jehož čisté jmění překročilo hranici 500 miliard dolarů, což je v přepočtu víc než 10 bilionů korun.
Podle žebříčku časopisu Forbes stojí za nárůstem hlavně růst akcií Tesly a zvyšující se hodnota jeho dalších firem, včetně startupu xAI. Musk tak upevnil svou pozici nejbohatšího člověka světa s výrazným náskokem před zakladatelem Oraclu Larrym Ellisonem. Akcie Tesly letos posílily o více než 20 % a investoři oceňují, že se Musk více soustředí na podnikání než na politiku.
Muskův majetek je úzce spjatý s jeho podílem v Tesle, kde vlastní více než 12 procent, napsal server BBC. Předsedkyně představenstva Robyn Denholmová nedávno uvedla, že Musk je znovu „v centru dění“ automobilky. Podle plánu odměňování může navíc v příštím desetiletí získat balíček přesahující hodnotu 1 bilionu dolarů, pokud se mu podaří splnit ambiciózní cíle – od masivního růstu hodnoty Tesly až po výrobu robotů využívajících umělou inteligenci.
Musk minulý měsíc také nakoupil akcie Tesly v hodnotě zhruba 1 miliardy dolarů, což investoři vyhodnotili jako silný signál důvěry ve firmu. Podnikatel se tak snaží posílit pozici automobilky, která v posledních letech čelí stále tvrdší konkurenci, především ze strany čínského výrobce elektromobilů BYD.
Tesla se zároveň transformuje z čistě automobilové firmy na širší technologickou společnost. Kromě elektromobilů sází Musk na vývoj umělé inteligence a robotických systémů, které mají v budoucnu tvořit významnou část tržeb.