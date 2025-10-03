Legendární Super Dry nebude! Kyberútok vyřadil továrny Asahi, Japonsku hrozí nedostatek oblíbeného piva i čajů

Je to jako kdyby Čechům někdo ze dne na den vzal jejich Plzeň. Takovou roli má v Japonsku pivo Asahi se svou vlajkovou značkou Super Dry, které se stalo téměř národním symbolem. Společnost navíc vyrábí i populární balené čaje. A právě tyto výrobky teď mizí z regálů. Největší japonský pivovar a nápojový gigant se totiž stal terčem masivního kyberútoku, který ochromil jeho objednávkové a distribuční systémy, jak uvádí BBC.
Většina továren v zemi stojí od pondělí a hlavní maloobchodní řetězce jako 7-Eleven či FamilyMart už varují zákazníky, že oblíbené produkty budou v nejbližších dnech chybět. Firma navíc přiznala, že zatím nemá jasný harmonogram obnovení provozu.
Kromě piva však Asahi vyrábí i potraviny a dodává zboží pod privátními značkami pro jiné prodejce. Vlastní mimo jiné značky Peroni, Pilsner Urquell či Grolsch, ale útok zasáhl pouze japonské operace, které tvoří zhruba polovinu celkových tržeb. Společnost nyní přechází na částečné manuální zpracování objednávek a připravuje znovuotevření svého call centra.
„Děláme vše pro to, abychom systém co nejrychleji obnovili a zároveň zajistili nepřerušené dodávky našim zákazníkům,“ prohlásil šéf skupiny Atsushi Katsuki a zároveň se omluvil. Nedostatek tak zasáhne nejen zákazníky, ale i obchodní partnery a supermarkety, které varují, že některé výrobky Asahi mohou být brzy vyprodané, přičemž se chystají nabídnout alternativní produkty. A přestože firma začala hledat dočasné způsoby distribuce, problémy se zásobováním se mohou táhnout ještě týdny.