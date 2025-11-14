Že za socialismu bylo lépe? Data Portu ukazují opak: 36 let po revoluci je díky vyšší životní úrovni většina zboží i potravin mnohem dostupnější

„Za socialismu se žilo lépe!“ Otřepanému tvrzení stále věří nemalá část Čechů, kteří s láskou vzpomínají na časy, kdy si člověk mohl doslova za pár korun nakoupit v obchodě či zajít na oběd do restaurace. Většina z těchto lidí už ovšem zapomíná na fakt, že před rokem 1989 měli zároveň výrazně nižší plat, takže zboží či potraviny ve skutečnosti rozhodně levnější než dnes nebyly. Stejně tak se podle analýzy společnosti Portu výrazně zlepšila i řada dalších ukazatelů.
„Přesvědčení, že život byl za socialismu lepší, lze připsat hlavně emocím. V poslední době společnost prošla několika krizemi. Zvýšily se také rozdíly v příjmech. Zatímco v ekonomice nedostatku si lidé z různých sociálních vrstev mohli dovolit kupovat víceméně stejné věci, dnes jsou rozdíly viditelné na první pohled. To je jeden z důvodů, proč v průzkumech socialismus oplakávají hlavně lidé s nižším vzděláním a nižšími příjmy,“ upozorňuje Lukáš Raška, analytik Portu.
Zatímco ještě v roce 1989 byla průměrná čistá mzda v Česku 2 500 korun, v letošním druhém čtvrtletí už to bylo již 38 815 korun. Oproti roku 1989 si tedy z běžných potravin vyděláváme déle pouze na chléb, a to v průměru o pouhou jednu minutu navíc. Ostatní zboží denní potřeby zlevnilo, přičemž největší rozdíl je v elektronice.
Zatímco v roce 1989 musel průměrný člověk vydělávat na ledničku více než dva měsíce, dnes to trvá jen šest osmihodinových pracovních dnů. Výrazně levnější jsou rovněž automobily. V roce 1989 by Čech na základní model Škody Favorit musel pracovat necelé tři roky, dnes by mu však na nákup Škody Fabia stačilo necelých 11 měsíců.
Důkazů současné vyšší životní úrovně je ale mnohem více. Podle dat Českého statistického úřadu dosahovala naděje dožití u mužů v roce 1989 68,1 roku, zatímco u žen to bylo 75,5 roku. V roce 2024 už přitom stejný údaj vzrostl na 77,2 roku u mužů, respektive na 83,1 roku v případě žen. Tento vývoj byl z velké části způsoben snížením kojenecké úmrtnosti o více než polovinu a také výrazným snížením znečištění ovzduší.
„Úkolem státu by mělo být zvyšování úrovně vzdělanosti občanů, včetně jejich finanční gramotnosti. Ve světě širokých možností se mohou cítit ztraceni a nostalgicky vzpomínat na dny, když byl svět jednodušší a všem se dařilo přibližně stejně špatně,“ uzavřel Raška.