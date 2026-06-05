I díky růstu cen akcií loni vzrostl počet milionářů zhruba o dva miliony. Nejvíce zbohatli ultrabohatí

Na celém světě bylo v loňském roce zhruba 25,3 milionu dolarových milionářů. Vyplývá to z nových dat Capgemini World Wealth Report, podle nichž počet boháčů meziročně vzrostl o 7,9 procenta, tedy o zhruba dva miliony lidí. Analýza zveřejněná CNBC zároveň uvádí, že celkový majetek milionářů vloni rostl 8,7procentním tempem na 98,3 bilionu dolarů (téměř 2,1 trilionu korun), což představuje vůbec nejrychlejší růst za posledních pět let.
Nová data potvrzují i to, že se nadále prohlubuje rozdíl v bohatství mezi milionáři a ultrabohatými, tedy lidmi s majetkem přes 30 milionů dolarů (asi 627 milionů korun). Právě jejich počet totiž vloni meziročně vzrostl o 9,4 procenta na 250 tisíc lidí při 9,7procentním navýšení jejich jmění.
Ultrabohatí nyní představují pouhé jedno procento populace milionářů, drží ale více než třetinu veškerého světového bohatství milionářů. Podle vedoucího globálního bankovnictví ve společnosti Capgemini Garetha Wilsona majetek ultrabohatých rychle roste hlavně díky soukromým investicím s vyšší návratností. „Mají přístup k investicím a příležitostem, k nimž se prostě ‚obyčejní‘ milionáři nedostanou. Může se jednat třeba o investice před vstupem firmy na burzu (IPO) nebo o soukromé trhy,“ řekl.
Z analýzy společnosti Capgemini vyplývá rovněž to, že světoví milionáři v poslední době zvyšují své investice do akcií. Zatímco v roce 2024 drželi v akciích průměrně 22 procent svých portfolií, vloni už to byla celá čtvrtina. Podle odborníků za tímto nárůstem stojí především fakt, že akciové trhy v poslední době rostou, což zároveň zvyšuje majetek milionářů.