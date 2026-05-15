Firmě českého ajťáka gratulují na Times Square. Jeho Exaforce si v týdnu dokráčela pro 2,6miliardovou investici

Jak v předchozích dnech informoval náš sesterský web Lupa.cz, česko-americká společnost Exaforce, která se zabývá vývojem technologií v oblasti agentních bezpečnostních operací, si v rámci investičního kola Series B došla pro 125 milionů dolarů, tedy v přepočtu takřka 2,6 miliardy korun. Má jít o jedno z největších investičních kol ve vznikající kategorii označované jako AI SOC. Tuto zkratku lze volně přeložit jako centrum kybernetické bezpečnosti, které využívá autonomní agenty k detekci, vyšetřování i reakci na hrozby v reálném čase.
Od svého založení před třemi lety získala Exaforce, za níž stojí podnikatelské duo Jakub Pavlík a Ankur Singla, od investorů v přepočtu dohromady již asi čtyři miliardy korun. V rámci aktuálního kola se na financování podílely fondy HarbourVest, Peak XV, Seligman Ventures, AICONIC, Mayfield a Khosla Ventures. Poslední dva jmenované subjekty se těší silnému renomé napříč celým Silicon Valley – Khosla byl zároveň i jedním z prvních investorů do společnosti OpenAI, která stojí za nástrojem ChatGPT, jak připomněl server E15.
Vývojářská centrála Exaforce se nachází v Praze, další pracovníci společnosti pak sedí v Singapuru, Indii a švýcarském Curychu. Peníze z nově získané investice, k níž firmě prostřednictvím obřího světelného nápisu přímo na newyorském Times Square gratulovala i burza Nasdaq, hodlají Pavlík a Singla využít k dalšímu škálování své platformy pro bezpečnostní operace postavené nativně na AI, prohloubení schopnosti uvažování a vyhodnocování agentů v reálném čase a chystané expanzi. V rámci ní se bude firma soustředit především na Japonsko a Evropu.