Epický rok pro kovy vrcholí o Vánocích. Zlato, stříbro i platina přepisují rekordy, přidávají se také měď a palladium

Zatímco se finanční trhy chystají na vánoční klid, investoři do komodit mají důvod ke spokojenosti. Růst napříč drahými i průmyslovými kovy vyústil na konci roku v rekordní ceny. Krátce před Vánocemi se totiž na nová historická maxima dostalo zlato, stříbro, platina i měď.
Žlutý kov 24. prosince poprvé v historii překonal hranici 4 500 dolarů za troyskou unci (téměř 93 tisíc korun), stříbro poprvé vyskočilo nad 72 dolarů (necelých 1 500 korun) a také měď posunula své maximum výše. Trhy tak reagují na kombinaci geopolitické nejistoty, oslabujícího amerického dolaru a očekávání dalšího snižování úrokových sazeb v USA, jak uvádí agentura Reuters.
Zlato si letos připisuje více než 70 procent, což představuje jeho nejvýraznější roční růst od konce 70. let, přičemž jeho cenu podporují masivní nákupy centrálních bank a zvýšená poptávka po bezpečných aktivech. Stříbro však svým růstem toto tempo výrazně překonává – od začátku roku zpevnilo o více než 150 procent, a to díky silné investiční poptávce, rostoucímu průmyslovému využití a jeho zařazení mezi strategické suroviny ve Spojených státech.
Silný růst si letos připsala také platina, která posílila zhruba o 160 procent, a palladium, jež je oproti začátku roku o více než sto procent výše. Důvodem je především napjatá nabídka dolů, nejistota kolem cel a přesun části investičního kapitálu z trhu se zlatem.
Oba kovy, klíčové pro automobilový průmysl a výrobu katalyzátorů, tak znovu přitahují pozornost investorů. A společně s růstem mědi to potvrzuje, že rally na trzích s kovy má široký základ a podle analytiků může pokračovat i v dalších měsících.